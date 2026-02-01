قائد الجيش الإسرائيلي يجري محادثات سرية في واشنطن بشأن إيران

توجه رئيس الأركان، اللواء إيال زامير، إلى واشنطن في نهاية الأسبوع الماضي والتقى بمسؤولين أمريكيين كبار بشأن إيران.

كما قام رئيس شعبة الاستخبارات، اللواء شلومي بيندر، بالسفر الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة وزار واشنطن. خلال الزيارة التقى بيندر بمسؤولين كبار في جهاز الأمن الأمريكي.

المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، هدد اليوم بأنه في حال قامت الولايات المتحدة بمهاجمة بلاده - فإن مواجهة إقليمية ستندلع. وقال: "الحديث عن حرب ضدنا ليس أمراً جديداً، إيران تعاملت مع مثل هذه الأحداث خلال التاريخ".

وأضاف خامنئي أن بلاده ليست هي المعتدية، ولا ترغب في الحرب. وقال مهددًا: "نحن لا نريد مهاجمة أي دولة، ولكن الشعب الإيراني سيوجه ضربة قوية لكل من يهاجمه".

في غضون ذلك، واصل الرئيس ترامب التهديد، مثل خامنئي، الليلة خلال رحلة على متن طائرة إير فورس 1 - وقال إن إيران تجري محادثات "جدية" مع الولايات المتحدة: "آمل أن تجري إيران مفاوضات حول صفقة 'مرضية'، بما في ذلك التخلي عن الأسلحة النووية".

مؤخرًا أفيد في قناتنا العبرية بأن رئيس الحكومة الإسرائيليية نتنياهو أجرى مشاورات أمنية، في ظل التوترات الإقليمية بسبب التهديد الأمريكي ضد إيران. مع ذلك، علمت i24NEWS أن هناك فهمًا في إسرائيل أن الهجوم على إيران ليس أمرًا محسومًا، وأنه لا يُستبعد احتمال أن يسعى ترامب إلى "دبلوماسية المدافع" - أي الرغبة في التوصل إلى اتفاق من خلال الضغط العسكري.