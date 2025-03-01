اردوغان يحذر حزب العمال الكردستاني من مغبة نقض الوفاء بالوعود

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال حفل إفطار في إسطنبول تزامنا مع أول أيام شهر رمضان، مساء اليوم السبت، من أن بلاده ستستأنف العمليات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور إذا توقفت عملية نزع سلاح الحزب أو لم يتم الوفاء بالوعود"،وأضاف أن "هناك حاجة لوضع شروط سياسية وديمقراطية لإنجاح العملية".

جاء هذه التصريحات بعيد ساعات من إعلان الحزب وقف إطلاق النار مع تركيا استجابة لدعوة أوجلان.

وقال اردوغان إنه سيمتثل لدعوة زعيمه المسجون بتحقيق السلام وإعلان وقف إطلاق النار بدءا من، اليوم السبت، مبدياً أمله في أن تطلق أنقرة سراح الزعيم المحتجز في عزلة تامة تقريبا منذ 1999، كي يتسنى له قيادة عملية نزع السلاح.

يشار إلى أن عبد الله أوجلان، كان دعا، الخميس المنصرم، حزبه إلى حل جناحه العسكري والانخراط في المسار السياسي السلمي، عبر إعلان تلاه وفد من نواب "حزب الشعوب للعدالة والديمقراطية" (ديم) المؤيد للأكراد الذي زاره في سجنه.