خامنئي يفوض النائب الأول لرئيسي محمد مخبر بتولي مهام الرئيس وعلي بكري خاني يخلف عبد اللهيان

أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الإثنين أن نائب الرئيس محمد مخبر سيتولى مهام الرئيس وفقاً للمادة 131 من القانون. وقال أيضا إن نائب وزير الخارجية الإيراني علي بكري خاني سيحل محل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اللذين لقي مصرعهما في حادث مروحية تراجيدي أمس الأحد في ظروف جوية سيئة لعبت دورا رئيسيا في تعقيد الرحلة.

ووفقا للميادين، فقد جاء أيضا أنه يتعين على مخبر وعلى رئيسي السلطة القضائية والتشريعية التحضير لإقامة انتخابات خلال 50 يوماً. وكان خامنئي قد أعلن عن خمسة أيام حداد عقب الكارثة بفقدان المسؤولين الأربعة.

