خامنئي يفوض النائب الأول لرئيسي محمد مخبر بتولي مهام الرئيس وعلي بكري خاني يخلف عبد اللهيان

أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الإثنين أن نائب الرئيس محمد مخبر سيتولى مهام الرئيس وفقاً للمادة 131 من القانون. وقال أيضا إن نائب وزير الخارجية الإيراني علي بكري خاني سيحل محل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اللذين لقي مصرعهما في حادث مروحية تراجيدي أمس الأحد في ظروف جوية سيئة لعبت دورا رئيسيا في تعقيد الرحلة.

ووفقا للميادين، فقد جاء أيضا أنه يتعين على مخبر وعلى رئيسي السلطة القضائية والتشريعية التحضير لإقامة انتخابات خلال 50 يوماً. وكان خامنئي قد أعلن عن خمسة أيام حداد عقب الكارثة بفقدان المسؤولين الأربعة.

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قدم العديد من رؤساء الدول الأوروبية والعربية تعازيهم بمقتل الرئيس رئيسي في تحطم مروحية الأحد على رأسهم الرئيس الروسي بوتين الذي قال: "رئيسي قدم مساهمة لا تقدر بثمن في العلاقات الروسية الإيرانية. سأحتفظ إلى الأبد بذكرى ناصعة للرئيس رئيسي وأتمنى للشعب الإيراني الثبات الروحي في مواجهة هذه الخسارة الصعبة" وكذلك فعلت الصين.

Issei Kato/Pool Photo via AP

وبعث حزب الله بطبيعة الحال برسالة تعزية في فقدان "داعمين أساسيين لقضايا الأمة" في إشارة إلى رئيسي وعبد اللهيان. وقال في بيان: "لقد عرفنا سماحة الرئيس الشهيد عن قرب منذ زمن طويل، فكان لنا أخاً كبيراً ‏وسنداً قوياً ومدافعاً ‏صلباً عن قضايانا وقضايا الأمة، ‏وحامياً لحركات المقاومة، كما ‏كان خادماً مخلصاً وصادقاً لشعب إيران العزيز، كما كان أملاً كبيراً لكل ‌‏المضطهدين والمظلومين".‏

AP Photo/Ebrahim Noroozi

وبعث رئيس المجلس الأوروبي برسالة تعزية عقب وفاة رئيسي ووزير الخارجية، وقال تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي - أعلى هيئة في الاتحاد الأوروبي: "نعرب عن خالص تعازينا لوفاتهما". وقدمت كل من سوريا ولبنان تعازيها وأعلنت بيروت عن 3 أيام حداد حزنا على مصرع القادة الإيرانيين.

وبعث رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد برقية تعزية إلى الحكومة الإيرانية والشعب الإيراني قال فيها: إن "الإمارات العربية المتحدة تتضامن مع إيران في أوقاتها الصعبة". وأعرب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن تعازيه للشعب الإيراني بوفاة رئيسي ووزير الخارجية وأكد "تضامن فلسطين وشعبها مع القيادة والشعب الإيراني في هذه المحنة الكبيرة".

في السياق، أكد مسؤول إسرائيلي عقب تأكيد خبر مقتل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في حادث تحطم المروحية أن لا علاقة لإسرائيل في الحادث وسط توجيه وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف الاتهام للولايات المتحدة على ضوء العقوبات التي شملت قطع غيار الطائرات.