الجيش الإسرائيلي: "استهدفنا مواقع عسكرية لحزب الله جنوبي لبنان"

قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مساء اليوم الجمعة ، "استهدفنا مواقع عسكرية لحزب الله جنوبي لبنان"، وذكرت تقارير أن "الجيش الإسرائيلي قصف مواقع لحزب الله في جبل الريحان وزبقين وبيت ياحون زرارية جنوبي لبنان".

ومن جهتها أفادت "الحدث" أن "موجة من الغارات الإسرائيلية استهدفت جملة مواقع عسكرية لحزب الله جنوب لبنان".

وكانت مصادر لبنانية وعربية، قد أفادت في وقت سابق بمقتل خضر هاشم وهو قيادي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، وذلك بعد استهداف سيارته بصاروخ أطلقته مسيرة إسرائيلية في رشكنانية في منطقة قانا قضاء صور. ويشغل هاشم مسؤولية قيادة المنطقة الوسطى جنوب لبنان.

لقد قسمت وحدة الرضوان نشاطها في جنوب لبنان إلى ستة مناطق: منطقتان في القطاع الغربي (الساحل وقانا)، ومنطقتان في القطاع الأوسط (بنت جبيل وحجير)، ومنطقتان في القطاع الشرقي (الخيام وشبعا /هار دوف). وخلال الحرب اغتالت إسرائيل جميع القادة الستة لهذه المناطق ، إضافة الى بعض الذين حلوا محلهم .