فيديو: توثيق وزير الاقتصاد الإسرائيلي وهو يتجاوز ازدحام مروري بصورة مخالفة للقانون

تم توثيق وزير الاقتصاد الإسرائيلي وهو يقود سيارته مع زوجته ويتجاوز الازدحام المروري على الطرق – بصورة مخالفة للقانون

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وزير الاقتصاد نير بركات يتحدث خلال مؤتمر صحفي في مكتبه في تل أبيب، 27 يونيو، 2024.
وزير الاقتصاد نير بركات يتحدث خلال مؤتمر صحفي في مكتبه في تل أبيب، 27 يونيو، 2024.Avshalom Sassoni/Flash90

الازدحامات المرورية هي شيء مزعج لجميع السائقين والركاب على الطرق في البلد، ومن المحتمل أن يفضل معظمهم القيام بكل شيء لتجنبها. قامت الصحفية لي عايش، المتخصصة في شؤون الشرطة، بنشر تسجيل فيديو لرحلة وزير الاقتصاد نير باركات، حيث تجاوز ازدحام المرور عبر الأرصفة مع زوجته. وقع الحدث يوم الجمعة الماضي، أثناء الرحلة من القدس إلى تل أبيب.

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ورفض مكتب الوزير بركات التعليق. وبدأت الشرطة التحقيق.

وفي تعقيب جمعية الضوء الأخضر على الفيديو قالت: "إذا كان الفيديو صحيحًا بالفعل، فهذه ليست المرة الأولى التي يتجاوز فيها مسؤول منتخب قوانين المرور. لقد أصبح هذا الأمر لعادة مرفوضة. يجب أن يكون المسؤولون المنتخبون قدوة على الطريق. تأثير السائق الذي يتجاوز على الطريق كبير - لأنه يجعل السائقين الآخرين يتصرفون مثله. من الجيد أن الشرطة بدأت عملية التحقيق والتوقعات هي التعامل مع الجميع بصورة متساوية، لإرسال رسالة واضحة أن الجميع متساوون أمام القانون. عام 2024 هو العام الأكثر دموية على الطرق خلال العشرين عامًا الماضية ويجب على الجميع المشاركة بالمهمة الوطنية للحد من القتل على الطرق".

تصوير الفيديو: من صفحة جونين بن يتسحاك في تويتر

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