تقرير: مقتل صهر حسن نصر الله في الغارة الإسرائيلية بحي المزة في دمشق

أفادت تقارير عربية أن صهر الأمين لحزب الله حسن نصر الله حسن جعفر قصير قتل اليوم في الغارة المنسوبة لإسرائيل التي استهدفت منطقة مزة فيلات غربي العاصمة دمشق، حيث قتل مع قادة آخرين كانوا برفقته، وحسن هو شقيق محمد جعفر قصير المسؤول المالي في حزب الله والذي قتل قبل يومين، ويشار الى أنه خامس اشقاءه الذي يلقى حتفه جراء الانخراط بأنشطة حزب الله العسكرية.

