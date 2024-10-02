تقرير: مقتل صهر حسن نصر الله في الغارة الإسرائيلية بحي المزة في دمشق

أفادت تقارير عربية أن صهر الأمين لحزب الله حسن نصر الله حسن جعفر قصير قتل اليوم في الغارة المنسوبة لإسرائيل التي استهدفت منطقة مزة فيلات غربي العاصمة دمشق، حيث قتل مع قادة آخرين كانوا برفقته، وحسن هو شقيق محمد جعفر قصير المسؤول المالي في حزب الله والذي قتل قبل يومين، ويشار الى أنه خامس اشقاءه الذي يلقى حتفه جراء الانخراط بأنشطة حزب الله العسكرية.

https://x.com/i/web/status/1841493448571936913 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان ثلاثة قتلى لقوا حتفهم في الغارة التي استهدفت حي المزة فيلات الغربية بينهم اثنين من جنسية غير سورية، وأصيب أربعة آخرين هوياتهم مجهولة، واستهدفت الضربة الطابق الأول من مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق يتردد اليه قيادات في حزب الله والحرس الثوري الإيراني.