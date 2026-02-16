جدل واسع في العراق بعد صورة من سفارته بالرياض.. ما القصة؟

أثارت صورة متداولة من داخل مقر إقامة سفيرة جمهورية العراق في الرياض موجة تفاعل وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعدما أظهرت شخصيات عراقية واقفة في وقت بدا فيه الوفد السعودي جالسًا خلال لقاء جمع الجانبين.

واعتبر بعض المتابعين المشهد غير منسجم مع الأعراف الدبلوماسية، ما دفع السفارة العراقية إلى إصدار بيان توضيحي بشأن الواقعة.

https://x.com/i/web/status/2022298702375727487 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأوضحت السفارة أن السفيرة والوفد العراقي المشارك في معرض الدفاع السعودي 2026 أقاموا دعوة في مقر الإقامة الرسمي، استضافوا خلالها عددًا من الشخصيات السعودية إلى جانب شخصيات من الجالية العراقية، مشيرة إلى أن الجانب العراقي كان الجهة الداعية والمضيفة، فيما حضر الضيوف السعوديون تلبيةً للدعوة.

وأكدت أن اللقاء اتخذ طابعًا اجتماعيًا تعريفيًا، وليس مراسم بروتوكولية رسمية كاملة، وأن تنظيم الحضور وترتيب أماكن الجلوس جرى وفق الأسبقية المعتمدة في الأعراف الدبلوماسية وبما ينسجم مع طبيعة المناسبة.

كما أشارت السفارة إلى أن المقطع المتداول تم اجتزاؤه من سياقه، موضحة أنه يُظهر لحظة انتقال مؤقتة للسفيرة والوفد العراقي استعدادًا للتوجه إلى موقع آخر داخل مقر الإقامة الرسمي.