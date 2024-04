صفحات من مذكرات صدام حسين.. أبرز ما نشرته رغد صدام من مذكرات والدها في المعتقل

كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، النقاب عن صفحات من مذكرات والدها في المعتقل الأمريكي، وتبدأ المذكرات برؤيا غريبة يرويها صدام حدثت معه في 15 مايو/ايار 2004، حيث رأى في المنام أنه يجتمع بعراقيين، وشعر بوجود صرة من قماش داخل بنطاله، ليتفاجأ بسقوط بيجامة كاملة منها.

فسر صدام هذه الرؤيا على أنها تدل على دخوله المستشفى أو احتمال إجراء عملية جراحية لإزالة شيء مؤذ من جسمه، وتبين لاحقاً صحة رؤيته، حيث تم نقله إلى المستشفى وتشخيص وجود حصى في المرارة تهدد الكبد والمعدة، مما استدعى تدخلاً طبياً.

https://twitter.com/i/web/status/1784246409622962181