صفحات من مذكرات صدام حسين.. أبرز ما نشرته رغد صدام من مذكرات والدها في المعتقل

كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، النقاب عن صفحات من مذكرات والدها في المعتقل الأمريكي، وتبدأ المذكرات برؤيا غريبة يرويها صدام حدثت معه في 15 مايو/ايار 2004، حيث رأى في المنام أنه يجتمع بعراقيين، وشعر بوجود صرة من قماش داخل بنطاله، ليتفاجأ بسقوط بيجامة كاملة منها.

فسر صدام هذه الرؤيا على أنها تدل على دخوله المستشفى أو احتمال إجراء عملية جراحية لإزالة شيء مؤذ من جسمه، وتبين لاحقاً صحة رؤيته، حيث تم نقله إلى المستشفى وتشخيص وجود حصى في المرارة تهدد الكبد والمعدة، مما استدعى تدخلاً طبياً.

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وخلال مذكراته، يصف صدام ثباته وصبره في السجن، حتى أن طبيبين مرّا عليه أعربا عن دهشتهما من هدوئه، بينما يشكو مرضى آخرون من أبسط الأعراض.

وتتضمن المذكرات أيضاً مجموعة من الأشعار، بعضها للمتنبي وبعضها لغيره، تتناول مواضيع العفو وإعادة الحق والقصاص.

وكانت رغد قد نشرت في وقت سابق منشورًا على تويتر بمناسبة عيد الأمة العربية، قالت فيه: "كل عام والأمة العربية بخير، الأمة التي طالما كانت الأهم في مسيرتك النضالية".

نشر رغد صدام لمذكرات والدها يفتح نافذة جديدة على حياة الرئيس العراقي الراحل في المعتقل، ويقدم لمحات عن تفكيره ومشاعره خلال تلك الفترة الصعبة.

واشتملت المذكرات على مجموعة من الأشعار منها للمتنبي ومنها لغيره، تتحدث أحيانا عن العفو وأحيانا عن إعادة الحق وأحيانا عن القصاص.

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وكانت رغد صدام، كتبت في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقًا، قائلة: "كل عام والأمة العربية بخير، الأمة التي طالما كانت الأهم في مسيرتك النضالية"، حسب قولها.

وأضافت: "الأمة ليست بخير والعراق ليس بخير يا أبي، فقد تكالبت عليها الأمم، إلا أنني وعدتك أن يكون العراق بخير بإذن الله".

وتابعت اليوم قررت أن أبدأ بنشر جزء صغير من مذكراتك بطريقتي، لأن دور النشر لديها "محاذير من نشرها" وسيكون اليوم مهم للكثير من محبيك وحتى غيرهم.

واستطردت: "إليهم نهدي مذكراتك الخاصة التي كتبتها، أثناء وجودك بالمعتقل الأميركي في العراق.. لك يا أبي كل الإجلال والتقدير أيها البطل المقدام، إلى جنات الخلد أيها العلم العالي".