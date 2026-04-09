عملات رقمية ويوان صيني في مضيق هرمز؟ الاقتراح الإيراني المطروح على الطاولة

لقد مضى أكثر من 24 ساعة منذ دخول وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، ولا يزال من غير الواضح متى سيتم فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام الحركة الحرة للسفن. قال وسطاء ووكلاء في مجال الشحن البحري صباح اليوم (الخميس) لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن إيران تطلب من السفن الراغبة في المرور بالمنطقة دفع رسوم عبور بواسطة العملات الرقمية أو بالعملة الصينية اليوان.

أشارت إيران الليلة الماضية أمام الوسطاء مع الولايات المتحدة إلى أن عدد السفن التي سيُسمح لها بعبور المضيق سيُحدد بنحو 12 سفينة يوميًا. هذا يعني أن طهران تخطط لتشديد سيطرتها على أهم ممر ملاحي للطاقة في العالم. وأضاف الوسطاء في حديث مع وول ستريت جورنال أن "السفن التي ستعبر مضيق هرمز في المستقبل سيطلب منها التنسيق مع الحرس الثوري".

تشير معطيات S&P Global Market Intelligence إلى أن أربع سفن فقط سُمح لها أمس بالمرور في المسار المذكور. الحديث يدور عن انخفاض ملحوظ، إذ أن عدد السفن التي اجتازت المضيق يوميًا قبل الحرب كان يزيد عن مئة.

كَمَا هُوَ مَعْرُوف، نُشِرَتْ أَمْسِ تَسْجِيلَةٌ بُثَّتْ لِوَسَائِلِ الْمِلَاحَةِ فِي الْمِنْطَقَةِ، حَيْثُ قِيلَ لَهُمْ إِنَّهُمْ مُطَالَبُونَ بِالحُصُولِ عَلَى مُوَافَقَةٍ لِلعُبُورِ مِنْ سِلاحِ البَحْرِيَّةِ الإِيرَانِيَّةِ التَّابِعَةِ لِسِبَاهْ (Sepah)، وَهِيَ وَحْدَةٌ خَاصَّةٌ مِنْ الحَرَسِ الثَّوْرِيِّ. وَفِي التَّسْجِيلِ زُعِمَ أَنَّهُ فِي حَالِ عَدَمِ قِيَامِهِمْ بِذَلِكَ – سَيَتِمُّ تَدْمِيرُهُمْ.

بالتوازي، قال مسؤول إيراني رفيع لوكالة رويترز للأنباء إن إعادة فتح المضيق ستكون محدودة - بل وتم تسجيل تهديد من جانب طهران بإغلاق المكان بشكل كامل، بسبب الهجمات الإسرائيلية في لبنان.

تطرق ترامب نفسه مساء أمس إلى القضية، إذ قال لشبكة ABC إنه يدرس إنشاء مشروع مشترك مع إيران، بموجبه ستقوم الدولتان بجمع رسوم مرور معًا بدلاً من ذلك. "إنه وسيلة لتأمين المضيق - وأيضًا لحمايته من الآخرين، هذا شيء جميل للغاية"،قال موضحا.