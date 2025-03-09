شهادة مواطنة سورية عن أحداث الساحل: لا يوجد فلول نظام يتم إبادة العلويين بصورة ممنهجة

على خلفية المجازر التي ارتكبت بحق العلويين في الساحل السوري، قالت المواطنة السورية هيلين عباس من اللاذقية خلال مداخلتها في نشرة السادسة التي تقدمها أسيل فرحات :"من اليوم الأول الذي وصل فيه الجولاني إلى دمشق يمارس إبادة جماعية بحق العلويين، من خلال تصريحاته وتصريحات ميلشياته". لمتابعة شهادتها يمكنكم مشاهدة الفيدو المرفق

وواصلت "جميع فصائل هيئة تحرير الشام التي يرأسها الجولاني مصنفة على لائحة الإرهاب، التركمانستيين والايغوريين وغيرهم ويمارسون إبادة جماعية بحق العلويين فقط من اليوم الأول، لأنه بعد يوم من سقوط النظام، العلويون سلموا أسلحتهم، فجميع العسكريين سلموا أسلحتهم وأجروا تسويات مع سلطة الأمر الواقع، وفيما بعد تم اعتقالهم وقتلهم بشكل جماعي، الأمر كان عبارة عن خدعة، العسكري كان يسلم سلاحه ويعود الى منزله، وبعدها يعودون اليه ويقومون بقتله".

روت هيلين عباس عن الوضع الصعب والمأساوي الذي تعيشه عائلتها في مدينة اللاذقية :"منذ ثلاثة أشهر وهم يعيشون في خوف دائم ، محبوسين في المنزل بدون كهرباء وماء وانترنت، الكهرباء تأتي نصف ساعة في اليوم، تم تسريح مليون موظف ، 90 بالمئة من العلويين ، خلال الأيام الأربعة الأخيرة تحولت الحملة التي كانت الى قتل وخطف ممنهج الى مجازر، خصوصا ما جرى في بانياس، الأعداد حتى الآن وصلت الى 4000 ، هناك قرى بأكملها لم يتمكنوا حتى الآن من دفن الضحايا، يستهدفون بشكل أساسي العلويين". ولفتت الى أن المناطق التي تعرضت الى الإبادة غير قادرين على الفرار.