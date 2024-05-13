أردوغان: أكثر من ألف من أعضاء حماس يتعالجون بالمستشفيات في جميع أنحاء تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حكومة اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي يزور إسطنبول إن "أكثر من ألف من أعضاء حماس يتلقون العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء تركيا"، وأضاف إردوغان "لا أرى حماس منظمة إرهابية، بل على العكس، أراهم أشخاصا يقاتلون من أجل حماية أرضهم وشعبهم" ورد ميتسوتاكيس على أردوغان "سنتفق على أننا لا نتفق بخصوص حماس".

وتطرق حماس إلى الحرب في غزة، وقال إن إسرائيل ليست فقط لا تصغي الى مطالبات مؤيديها في العالم بخصوص النشاطات في غزة، إنما تخلق لهم تحديات إضافية، بينها رفح. وقال إن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية ورحب بالدعم الكبير لهذا بين الدول في الأمم المتحدة.

ويشار إلى أن موقع "ميدل ايست آي" أفاد بوقت سابق اليوم بأن إسرائيل بدأت إعادة ديبلوماسييها الى تركيا بداية الشهر. وذلك بعد نصف عام من إعادتهم بسبب مخاوف أمنية، جاء هذا وفقا لمصادر إسرائيلية. وقال أحد المصادر :"لأن المغادرة الإسرائيلية جاءت لأسباب أمنية، إسرائيل تحاول بالتدريج إعادة الديبلوماسيين" في حين أكد ديبلوماسي تركي عودة الديبلوماسيين الإسرائيليين الى مناصبهم.