الجيش الإسرائيلي: "كانت لدينا معلومات استخباراتية بأن حسن نصر الله يحضر اجتماعاً بمقر القيادة"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن "إسرائيل نفذت الضربة القاتلة التي استهدفت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بعد أن علمت أنه بصدد عقد اجتماع مع عدد من كبار القادة في مقر القيادة المركزية للجماعة تحت الأرض في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، "كانت لدينا معلومات استخباراتية بالوقت الفعلي، وفرصة عملياتية أتاحت لنا تنفيذ الهجوم"، وتابع"العملية التي أطلق عليها الجيش اسم ’النظام الجديد’ جرى تنفيذها، أمس الجمعة، بينما كان حسن نصر الله وسلسلة القيادة العليا في حزب الله يجتمعون للتخطيط لتنفيذ المزيد من الهجمات على إسرائيل".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن قائد سرب سلاح الجو الذي نفذ الهجوم، قوله إن "الطيارين لم يتلقوا تفاصيل الهدف إلا قبل وقت قصير من الإقلاع".