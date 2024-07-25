العشرات من الإسرائيليين يتوجهون للمستشفيات خشية إصابتهم بداء "الأمبيا" النادر الذي يخترق الدماغ

بعد إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية عن تحويل مرضى مكثوا في الحديقة المائية على أحد شواطئ بحيرة طبريا إلى غرفة الطوارئ، وصل خلال الليل (بين الأربعاء والخميس) إلى المركز الطبي حوالي 40 مريضا. وبعد إجراء الاختبارات لهم، عاد 36 منهم إلى منازلهم وأُدخل أربعة أطفال إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات والإشراف الطبي.

وأعلنت وزارة الصجة الإسرائيلية أنه لم يتم تشخيص حالات جديدة

ويشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت الليلة الماضية أنه تم تشخيص إصابة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات بالتهاب دماغي، ويتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة في المركز الطبي زيف في صفد شمالي إسرائيل، بعد إصابته بـ’نيجلرية دجاجية’ Naegleria Fowleri - المعروفة باسم ’ الأميبا الآكلة للدماغ’. و هي جنس من الطفيليات من مملكة لجفاوات من شعبة بيركولوزوا موجودة في المياه العذبة أو البرك أو مصادر المياه الراكدة بأنواعها المختلفة.

ويشار إلى أن نيجلرية دجاجية تخترق وتهاجم الدماغ والجهاز العصبي المركزي ويسبب مرض إلتهاب السحايا الأميبي الأولي (PAM)، وهذا المرض نادر جداً ويسبب الوفاة للمصاب ومعدل التسبب بوفاة الحالة 95%.

وبعد التقصي الوبائي الذي أجرته وزارة الصحة، تبين أن الحالتين اللتين حدثتا نتيجة الأميبا النادرة كانتا في الحديقة المائية على شاطئ "جاي" بالقرب من بحيرة طبريا. ولأسباب احترازية أمرت الوزارة بإغلاق الحديقة المائية فورا..

وأفاد مركز زيف الطبي في صفد أن "حالة الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، الذي أصيب بمرض الأميبا النادر، لا تزال خطيرة. وهو يخضع للتخدير والتنفس الصناعي. ويواصل الطاقم الطبي في قسم الأطفال تقديم أفضل الخدمات والرعاية له".

وذكر مستشفى زيف أنه وصل الى المركز 19 طفلا آخرين وصلوا الى قسم الطوارئ ويعانون من أعراض خفيفة وتم إدخال خمسة أطفال لمتابعة حالتهم الصحية وتسريح الباقي، في حين تم فحص خمسة بالغين والذين سرحوا أيضا، كما ابلغ مستشفى "عيمق" عن توجه 20 من الأطفال والبالغين الى المركز لإجراء الفحوصات خشية من الإصابة ، وتم تسريحهم بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهم.في حين أعلن المركز الطبي في الجليل في نهاريا ، قيإن "12 طفلا بين سن 6-16 سنة وصلوا الليلة الماضية ، يعانون من أعراض مختلفة ، وذكر انه تم فحصهم وتسريحهم.