مسيرة خيالة وسيارات في الجولان رفضا لمشروع توربينات الرياح

تشهد هضبة الجولان حراكًا شعبيًا واسعًا ضد مشروع توربينات الرياح الذي تعتزم شركة "إنرجكس" الإسرائيلية تنفيذه فوق الأراضي الزراعية للمواطنين السوريين في المنطقة. اليوم، نظّم أهالي الجولان مسيرة خيالة وسيارات انطلقت من مقام الصحابي أبي ذر الغفاري بين قريتي مسعدة ومجدل شمس، وذلك للتأكيد على رفضهم القاطع للمشروع الذي يعتبرونه تهديدًا لأرضهم وبيئتهم ومستقبلهم.

يأتي هذا الحراك بعد أسبوع من محاولة الشركة استئناف أعمال الحفر التي توقفت قبل عامين إثر احتجاجات شعبية واسعة أجبرت فرق العمل على الانسحاب. واحتفظت الذاكرة في الجولان بمشاهد المواجهات العنيفة التي وقعت قبل عامين، حين حاولت الشرطة الإسرائيلية منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين وترك آثارًا عميقة في نفوس السكان.

المشروع يستهدف أكثر من 3,500 دونم من الأراضي الزراعية ويثير مخاوف الأهالي من تهديدات بيئية خطيرة على النظام البيئي في الجولان، حيث يعتقد السكان أن التوربينات ستسبب تلوثًا سمعيًا وكهرومغناطيسيًا، فضلاً عن تدمير حقول التفاح والكرز التي تعد مصدر رزق رئيسيًا لهم.

ويؤكد أبناء الجولان أن احتجاجاتهم السلمية ستستمر حتى وقف المشروع نهائيًا، معتبرين أن الدفاع عن الأرض هو دفاع عن الوجود ذاته.