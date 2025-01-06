تقرير: هذا ما يفعله الحوثي لاتقاء التهديدات الإسرائيلية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن ثمة قلق لدى قيادة جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، إزاء التهديدات الإسرائيلية، ما دفعهم بالبدء في اتخاذ الاحتياطات المختلفة.

وبحسب التقرير، فقد تم بناء مجمعات قيادة تحت الأرض خوفًا من الهجمات الإسرائيلية. إلى جانب تجنب القيادة الحوثية استخدام الهواتف المحمولة، ويقومون بتغيير مواقعهم وطرق تحركاتهم بشكل متكرر.

ونسب التقرير إلى "مصدر مطلع على ما يجري داخل أروقة الحوثيين".