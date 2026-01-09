الحكومة الإيرانية تعترف: "لا نعرف كيف نوقف الاحتجاجات"

الاجتجاجات في إيران لا تتوقف، بل تزداد. فقط في آخر 24 ساعة أُفيد عن انقطاعات كبيرة في الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، انقطاعات في خطوط الهاتف، موجة من إشعال النار في عدد من المؤسسات وإطلاق نار باتجاه المتظاهرين. مسؤول كبير في الحكومة الإيرانية قال لصحيفة "نيويورك تايمز" اليوم (الجمعة) إن "العديد من المسؤولين اتصلوا ببعضهم البعض وأرسلوا رسائل، وهم لا يعرفون كيفية كبح موجة الاحتجاجات".

وأضاف المسؤول أن الحرس الثوري، المسؤول عادة عن تأمين حدود الدولة وليس عن الأمن الداخلي، من المرجح أن يسيطر على موجة الاحتجاجات في جميع أنحاء المدن.

أفادت وسائل الإعلام العربية أنه حتى الآن قُتل 45 متظاهراً في أنحاء البلاد، وقُتل اثنان من عناصر الحرس الثوري في كرمنشاه، وتم إطلاق ذخيرة حية أيضاً في أنحاء طهران. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم أن الحركة الجوية في مطار "تبريز" توقفت حتى إشعار آخر، وذلك بسبب "الطقس".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، سقطت مدينتان في الإقليم الكردي في البلاد - إيلام وأهواز - في يد المتظاهرين، بعد أن انسحبت منها قوات الأمن. في إقليم لورستان غرب البلاد، سُمع المتظاهرون وهم يطالبون بعودة ولي عهد الشاه، علي بهلوي، الموجود حاليًا في المنفى.

وفي غضون ذلك، تطرق رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إلى التصعيد في الاحتجاجات وقال: "لا أريد أن أقول إذا كان النظام في إيران سيسقط أم لا، لكنني سأقول إنهم ليسوا في وضع جيد، إنهم في وضع سيء جداً. لقد أبلغتهم أنه إذا بدأوا بقتل الناس خلال الاحتجاجات، فسوف نضربهم بقوة شديدة جداً".