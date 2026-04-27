مصدران إسرائيليان قالا مساء اليوم (الاثنين) إن الحكومة اللبنانية لم تتخذ خطوة واحدة ضد حزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار قبل نحو أسبوعين - وذلك وفق ما أفاد به مراسل الشؤون الديبلوماسية عميحاي شتاين.وقال أحد المصادر لقناة i24NEWS."لم تكن هناك اعتقالات، لم تكن هناك محاولات لمنع هجمات على الجنود ولم تكن هناك محاولة لمنع إطلاق النار".

في الأسابيع الأخيرة تجري مفاوضات بين إسرائيل ولبنان، شملت لأول مرة لقاء وجهًا لوجه بين السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة يحيئيل لايتر والسفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة ندى حمادة معوض. اللقاء الأخير بين الاثنين الأسبوع الماضي جرى، جزئيًا، بإدارة الرئيس ترامب. إسرائيل والولايات المتحدة تطالبان لبنان بأن يبدأ بالتحرك ضد التنظيم الإرهابي بالتوازي مع وقف إطلاق النار الذي تم تمديده مؤخرًا لثلاثة أسابيع.

قال كاتس اليوم لمبعوثة الأمم المتحدة إلى لبنان إن الرئيس عون يراهن على مستقبل لبنان. "لن يكون هناك واقع لوقف إطلاق النار في لبنان مع استمرار إطلاق النار على قواتنا وعلى بلدات الجليل. إذا واصلت الحكومة اللبنانية حماية تنظيم حزب الله الإرهابي، فستندلع النيران وتحرق أرز لبنان." وأضاف وزير الأمن أن على الحكومة اللبنانية التأكد من أن حزب الله يُنزع سلاحه أولاً جنوب الليطاني وحتى الخط الأصفر، وبعد ذلك في كل لبنان.

اليوم عقد اجتماع في بيروت بين رئيس لبنان جوزيف عون، رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء نواف سلام، "من أجل تمهيد الطريق لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة".

كما هو معلوم، قال رئيس لبنان يوم الإثنين: "إلى متى سيدفع أهل جنوب لبنان ثمن حروب الآخرين على أرضنا؟ لو كانت هذه حربًا من أجل لبنان لكنا دعمناها، لكنها حرب من أجل مصالح الآخرين، ولذلك أنا أعارضها تمامًا".

عون قال إنهم أبلغوا الجانب الأمريكي أن وقف إطلاق النار هو الخطوة الأولى اللازمة قبل أي مفاوضات تليه، وتوجه إلى حزب الله. "هناك من يقول إنهم ينتقدوننا لأننا قررنا الدخول في مفاوضات دون دعم شامل في لبنان، وأنا أسأل: عندما ذهبتم إلى الحرب، هل حصلتم أولاً على موافقة شاملة؟"، قال الرئيس اللبناني وأضاف: "ما نقوم به ليس خيانة - من يخون هو من يجر بلاده إلى الحرب من أجل مصالح خارجية. هدفي هو إنهاء الحرب مع إسرائيل".