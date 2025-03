حماس: وافقنا قبل يومين على مقترح جديد من الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

قال رئيس حركة حماس خليل الحية بقطاع غزة، مساء اليوم السبت، "وافقنا على مقترح وقف النار الذي تسلمناه قبل يومين" واضاف"تسلمنا مقترحا من الوسطاء قبل يومين وتعاملنا معه بإيجابية"، وتابع" سلاحنا خط أحمر"

وفي السياق ذكر موقع أكسيوس، اليوم السبت، أن "حركة حماس وافقت على العرض المصري لوقف إطلاق النار في غزة من خلال الإفراج عن 5 رهائن أحياء وبدء مفاوضات بشأن وقف طويل للقتال"، وتابع "الاقتراح المصري الذي وافقت عليه حماس يشبه إلى حد كبير الاقتراح الذي قدمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قبل بضعة أسابيع خلال المفاوضات في الدوحة، وفي ذلك الوقت، رفضت حماس هذا الاقتراح".

