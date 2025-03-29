حماس: وافقنا قبل يومين على مقترح جديد من الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

قال رئيس حركة حماس خليل الحية بقطاع غزة، مساء اليوم السبت، "وافقنا على مقترح وقف النار الذي تسلمناه قبل يومين" واضاف"تسلمنا مقترحا من الوسطاء قبل يومين وتعاملنا معه بإيجابية"، وتابع" سلاحنا خط أحمر"

وفي السياق ذكر موقع أكسيوس، اليوم السبت، أن "حركة حماس وافقت على العرض المصري لوقف إطلاق النار في غزة من خلال الإفراج عن 5 رهائن أحياء وبدء مفاوضات بشأن وقف طويل للقتال"، وتابع "الاقتراح المصري الذي وافقت عليه حماس يشبه إلى حد كبير الاقتراح الذي قدمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قبل بضعة أسابيع خلال المفاوضات في الدوحة، وفي ذلك الوقت، رفضت حماس هذا الاقتراح".

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ومن جهته قال المسؤول الإسرائيلي إن "الاقتراح قد يشمل أيضا إطلاق سراح الرهائن الذين لقوا حتفهم، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تقدم إسرائيل مقترحا مضادا للموقف الذي قدمته حماس".

في وقت سابق من اليوم السبت، قالت مصادر مطلعة، إن "وفدين مصري وقطري يجريان مباحثات مع مختلف الأطراف في محاولة للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى وهدنة مؤقتة قبل حلول عيد الفطر لدى المسلمين وعيد الفصح لدى اليهود، وأن حركة حماس أبدت تجاوباً مع المقترحات المقدمة".

وذكرت المصادر أن الوفدين المصري والقطري عقدا عدة لقاءات مع وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، في الأيام الأخيرة، في العاصمة القطرية الدوحة، وجرى خلالها بلورة مقترح يقوم على إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً، على أن يجري بدءاً من اليوم الثالث منها الشروع في مفاوضات لاستكمال تبادل الأسرى ووقف دائم لإطلاق النار.