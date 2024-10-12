رئيس وزراء لبنان السابق فؤاد السنيورة: "حزب الله اختطف الدولة"

في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية، قال رئيس حكومة لبنان الأسبق فؤاد السنيورة إن "حزب الله حول لبنان إلى ’دولة فاشلة’"، و"اختطف الحكومة والدولة". وأضاف السنيورة: "هناك فرصة كبيرة لتقليص نفوذ حزب الله، نظراً للوضع الصعب الذي يعيشونه".

وبحسب قوله، يجب على لبنان أن يحول المشكلة إلى فرصة. وأوضح أنه "من المستحيل السيطرة على دولة عندما يكون هناك دولتان: دولة حزب الله والدولة الحقيقية التي تتضاءل سلطتها". ومضى في مهاجمة المناورة البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قائلاً: "إن القوات الإسرائيلية تقتل عدداً كبيراً جداً من المدنيين في غزة ولبنان".

وأوضح أن "الضرر الذي لحق بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة هو مجرد مثال واحد على جرائم الحرب - إنه أمر سيء، وآمل أن يجذب انتباه العالم أجمع".

وفي وقت لاحق من المقابلة، أصر السنيورة على أنه يجب على طهران التوقف عن التدخل في شؤون بيروت. وأشار إلى أن "لبنان لا يستطيع أن يتحمل وضعا تستمر فيه إيران بالتدخل بشكل مباشر، وأيضا عبر أذرعها الأخطبوطية، فيما يحدث في البلاد".

وفي نهاية حديثه، قدم توقعات قاتمة لمستقبل لبنان. "إنها دولة فاشلة يمكن أن تنهار تماما - ما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار الأمم المتحدة لعام 2006. الصراع مثل الفيروس، إذا لم تتعامل معه بسرعة، فإنه يستمر في الانتشار".