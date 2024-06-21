إيران: "حزب الله لديه القدرة على الدفاع عن نفسه وعن لبنان في مواجهة إسرائيل"

أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في سياق التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله أن، اليوم الجمعة، أن "حزب الله لديه القدرة على الدفاع عن نفسه وعن لبنان في مواجهة إسرائيل”،وحذرت في منشور على منصة “إكس”أن “الوقت ربما قد حان للتدمير الذاتي لذلك النظام غير الشرعي”.

وأكدت البعثة على أن“أي قرار متهور من قبل نظام الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يغرق المنطقة في حرب جديدة”.وأضافت “أي قرار متهور من النظام الإسرائيلي المحتل لإنقاذ نفسه يمكن أن يغرق المنطقة في حرب جديدة”.

وتشهد الجبهة الجنوبية تصعيداً مقلقا، ورغم أن الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة اجتذبت قدراً كبيراً من اهتمام العالم على مدى الأشهر الثمانية الماضية، فإن القتال على جبهة الحدود الشمالية مع لبنان يدق ناقوس الخطر مع تصاعده في الآونة الأخيرة.

ةفي السياق كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقتٍ سابق، أنه “تمت المصادقة على الخطط العملياتية لشن هجوم في لبنان… وإقرارها”، فيما توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس حزب الله بـ”القضاء عليه، في حال اندلاع حرب شاملة”.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قد أعلنت في كلمة ألقاها، الأربعاء المنصرم، تكريما للقائد طالب عبد الله "لا نتحدث عن خسائر إسرائيل على الجبهة ضد لبنان حتى لا نضغط على حكومة نتنياهو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه، الذي يريد التركيز على تحقيق "النصر المطلق".

وتطرق إلى الهجوم بطائرة بدون طيار قبل أسابيع في حرفيش، وأشار إلى أن تنظيمه “يمتلك سلاحا جديدا لم يتم الكشف عنه بعد”، وقال “حصلنا على سلاح جديد وسوف يصبح واضحا في ساحة المعركة. سنحتفظ بسلاح آخر للأيام القادمة لحماية أرض وشعب وسيادة لبنان". وبالإضافة إلى ذلك، ادعى نصر الله أن الطائرة بدون طيار التي صورت شمال إسرائيل جاءت من لبنان وأن هناك ساعات طويلة من التسجيل لما بعد حيفا جنوبا. وقال أيضًا عن ذلك "في إسرائيل يقولون إنهم لم يسقطوها حتى لا تلحق بقايا الطائرة بدون طيار الضرر بحيفا. فلماذا لم يُسقطوها في البحر في طريق عودتها إلى لبنان؟!"

كما قال نصر الله إنه "لأول مرة في تاريخ إسرائيل منذ عام 1948، توجد منطقة أمنية في الكيان الصهيوني. إسرائيل تحافظ على استقرار عدد قواتها وتستخدم اقتصاد التسلح، وهذا بسبب الخوف من الحرب على الجبهة اللبنانية. "إسرائيل تروج لجمهورها نصراً زائفاً بالقول إن تصفية الكتائب الأربع في رفح ستؤدي إلى "النصر الكامل" وحتى كبار المسؤولين في إسرائيل يقولون لنتنياهو إنه بسبب استمرار القتال في الشمال فإن "النصر الكامل" لا قيمة له".