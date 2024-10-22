"قضية تجسس خطيرة":اعتقال خلية تجسس لصالح ايران حاولت اغتيال عالم نووي إسرائيلي ورئيس بلدية

السلطات الإسرائيلية تعتقل خلية تجسس حاولت تنفيذ عدد من أنشطة التجسس لصالح ايران والتي استمرت على مدار عدة أشهر

i24NEWS
i24NEWS
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سيارة شرطة إسرائيلية
سيارة شرطة إسرائيليةAvshalom Sassoni/Flash90

اعتقلت السلطات الإسرائيلية اليوم سبعة أشخاص من جيل 17 حتى 23 عاما من بيت صفافا في القدس الشرقية والذين اعتقلوا في أيلول/سبتمبر 2024 للاشتباه في قيامهم بأنشطة تجسس لصالح ايران على مدار عدة أشهر. وحقق بالقضية الشاباك ووحدة اليمار بالشرطة الإسرائيلية.

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الشباك يكشف عن خلية تجسس إسرائيلية تعمل لصالح إيران

وطلب من المشتبه بهم القيام بأعمال تحضيرية لتنفيذ عملية اغتيال العالم النووي، مثل نقل تفاصيله الدقيقة. وقال السبعة إنهم فعلوا ذلك على خلفية قومية، لكنهم حصلوا أيضًا على أموال مقابل عملياتهم. وهناك نية لتقديم لائحة اتهام لبعضهم مع بند "مساعدة العدو في زمن الحرب".

"قائمة أسعار" عمليات التجسس لصالح إيران وفقا للبيان الصادر :

200 ألف شيكل لاغتيال العالم النووي الإسرائيلي

500 شيكل لتصوير معهد أبحاث في وسط إسرائيل

ما بين 13 و15 ألف شيكل لشراء أسلحة وذخيرة

100 دولار لرش كتابات على الجدران

2000 شيكل لإحراق مركبة

ووفقا للشبهات فإن مسؤول إيراني تواصل مع شخص واحد منهم، وهو المشتبه المركزي والذي قام بتجنيد ستة آخرين. المشغل الإيراني طلب منهم تنفيذ مهام "اختبار" كان عليهم تنفيذها مقابل دفع. وكانت هذه المهام :إشعال مركبات، كتابات على الجدران ضد إسرائيل، كتابات على الجدران تطالب بعودة المختطفين وشراء عبوات ناسفة وأسلحة وذخيرة. كما حاولت المجموعة إلقاء عبو يدوية على منزل رجل أمن واستهداف سيارة شرطة, كما طلب منهم استيضاح معلومات وتفاصي عن أحد رؤساء البلديات في مركز البلاد.

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