رونين بار ردا على نتنياهو: "الشاباك لا يستخدم نفوذه إلا لتحقيق مهمته"

أدلى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، بتعليقٍ غير مألوف مساء اليوم الجمعة،ردًا على "ادعاء" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن حملة "تشويه إعلامية" ضده، وعلى التلميح إلى أن الجهاز سيستخدم قدراته للإضرار بالديمقراطية. وقال "أعتزم إبقاء الشاباك جهازًا حكوميًا، مُركزًا على مهامه بما يخدم أمن الدولة. أعترض على رسالة ليست تابعةً للدولة، ولا تتوافق مع قيمنا وأفعالنا".

وفي رسالة نشرها بار إلى المتقاعدين من المنظمة الذين هم أعضاء في "جمعية شوفال"، كتب أن "الشاباك

مؤسسة حكومية تمارس مهامها وفقاً للقانون. إن قوة المنظمة وقدرتها على الصمود تكمن في قيمها. لا يجوز لأي هيئة حكومية أو رئيسها استخدام سلطاتها لأغراض أخرى غير تحقيق رسالتها. لم يكن هذا ولن يكون طريقنا. "ليس بالأقوال وبالتأكيد ليس بالأفعال."

وجاءت رسالة رئيس الشاباك في أعقاب "أحداث الليلة الماضية والمنشورات الإعلامية العديدة" - وهو يشير إلى مقابلة أجراها رئيس الشاباك السابق ناداف أرغمان مع القناة الأإسرائيلية(12)، حذر فيها من أنه إذا تصرف نتنياهو بشكل غير قانوني، فسوف يضطر إلى الكشف عن معلومات لم ينشرها حتى الآن، بسبب سرية العلاقة بين رئيس الجهاز ورئيس الوزراء.

قال أرغمان في مقابلة: "من الواضح تمامًا أن لديّ معرفة واسعة. إذا توصلتُ إلى استنتاج مفاده أن رئيس الوزراء قرر أنه يتصرف بشكل مخالف للقانون، فلن يكون هناك خيار آخر. سأقول كل ما أعرفه وما أخفيته عن نفسي حتى اليوم حفاظًا على أهمية العلاقة بين رئيس الشاباك ورئيس الوزراء".

ردًا على كلام أرغمان، أصدر رئيس الوزراء نتنياهو بيانًا هاجم فيه القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك). "لقد تم تجاوز خط أحمر خطير آخر للديمقراطية الإسرائيلية. اتهم نتنياهو رئيسَ الشاباك الحالي، رونين بار، بـ"الابتزاز عبر التهديدات خلال الإحاطات الإعلامية في الأيام الأخيرة. الهدف الوحيد هو منعه من اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة تأهيل الشاباك بعد فشله الذريع في 7 أكتوبر". وأُعلن اليوم أن نتنياهو قدّم شكوى لدى الشرطة ضد أرغمان بتهمة الابتزاز عبر التهديدات.