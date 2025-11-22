نتنياهو ينشر مقالاً في مجلة "جاكوبين" المعادية لإسرائيل/ بينيت: "يضر بالبلاد"

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغريدةً على منصة"إكس"، اليوم السبت، تتضمن مقالاً في مجلة "جاكوبين"، المعروفة بموقفها الواضح المناهض لإسرائيل، عنوان المقال "إبشتاين يدّعي تدخله في الانتخابات الإسرائيلية". ووفقاً للمقال، يتباهى إبشتاين في الوثائق المُكتشفة بإعادة إيهود باراك إلى الساحة السياسية الإسرائيلية عام 2019. وجاء في المقال نفسه الذي نشره رئيس الوزراء: "من الغريب أن هذا الأمر حُذف من التغطية الإعلامية".

وهاجم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت قائلاً: "نشر نتنياهو الآن مقالاً من مجلة "جاكوبين" المُقززة والمعادية للسامية وإسرائيل" هذا المقال تحديداً يخدم نتنياهو سياسياً لأنه يهاجم من يكرهه. ولكن عندما يُشارك رئيس الحكومة في إسرائيل هذا المقال انطلاقاً من هذه المجلة، فإنه يُعطي دفعةً قويةً وشرعيةً لمجلةٍ مليئةٍ باتهاماتٍ لإسرائيل بالإبادة الجماعية والفصل العنصري وجرائم الحرب". أعداء إسرائيل، بمن فيهم المجلة نفسها، يحتفلون بالفعل بهذا كدليل على صحة المؤامرات الكاذبة ضد إسرائيل. هذا الفعل يدل على فقدان تام للحكمة الوطنية، وعلى تعزيز المصلحة الشخصية مع الدوس على مصلحة الدولة.

ومن جهته كتب بينيت:"لشهور، كنتُ أحارب هذه المؤامرات، والآن رئيس وزراء إسرائيل. لم يعد هذا ممكنًا. هذه الأفعال تضر بإسرائيل وتمزق شعبها من الداخل. أمامنا الكثير من أعمال الإصلاح. قريبًا"