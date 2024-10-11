الموساد يسعى لربط وقف إطلاق النار مع حزب الله بإطلاق سراح الرهائن في غزة

يسعى رئيس الموساد ديفيد بارنياع إلى الاستفادة من النجاحات الأخيرة التي حققها الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله في الشمال للضغط على حماس لإبرام صفقة رهائن، وبحسب مصدر أمني، فقد "ناقش بارنيع هذا الاحتمال مع الولايات المتحدة، ولا سيما مع مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز".

وتتلخص الفكرة في الربط بين الجبهتين: أي مصلحة لحزب الله في وقف إطلاق النار مع إسرائيل ستكون مشروطة بإطلاق سراح الرهائن في غزة. وهذا الاقتراح هو فقط في المراحل الأولى من المناقشات.

ويسعى برنياع، وهو شخصية إسرائيلية بارزة في المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن الـ 101 المتبقين، إلى استئناف المحادثات التي توقفت منذ إعدام حماس ستة رهائن في أغسطس/آب المنصرم .

وتهدف استراتيجية برنياع إلى استغلال النجاحات الأخيرة التي حققها الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله، بما في ذلك اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، لخلق زخم جديد وحثه على التأثير على حماس، وخاصة زعيمها يحيى السنوار، للتوصل إلى اتفاق.

ورحب منتدى أهالي الرهائن والمفقودين بهذه المبادرة، معتبراً أنها توضح موقف إسرائيل: "لا وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح جميع الرهائن، أحياءً وأمواتاً".

ويمثل هذا النهج تحولاً عن الجهود السابقة التي سعت إلى الفصل بين الجبهتين الشمالية والجنوبية. وأشار ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن السنوار قد يرفض المشاركة في المفاوضات على أمل نشوب حرب إقليمية أوسع. لكنه شدد على أهمية عودة السنوار إلى طاولة المفاوضات لمصلحة الشعب الفلسطيني.