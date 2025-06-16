إسرائيل تضرب التلفزيون الإيراني ببث حي ومباشر

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تعرض مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في طهران اليوم (الاثنين) لقصفٍ أثناء بثٍّ مباشر. واضطرت مذيعة الأخبار سحر إمامي إلى إيقاف البث في منتصفه بسبب الهجوم، إثر انفجارٍ قويٍّ هزّ الاستوديو.

قبل أن تُجبر على مغادرة الاستوديو، قالت إمامي: "ما رأيتموه وما سمعتموه هو صدى صوت غزاة الوطن الطاهر، عدوّ الحق والعدل. الصور التي بُثّت من مكانٍ مُدمّرٍ مليءٍ بالغبار". بعد دقائق قليلة من الانفجار، استؤنف البثّ وعاد المذيعة إلى الاستوديو.

ونشر الإيرانيون لقطاتٍ للمبنى المُهاجم والدخان يتصاعد منه. وأفاد صحفيٌّ إيرانيّ من خارج مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون المُهاجم في طهران، وخلفه ظهر المبنى المُحترق.