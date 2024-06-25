تقرير : الحرس الثوري يبحث خططًا عراقية لدعم حزب الله

كشفت 4 مصادر متقاطعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن قادة فصائل عراقية يناقشون خططاً أولية لدعم "حزب الله" في لبنان في حال خاض حرباً مع إسرائيل، لكنها جميعاً غير نهائية بانتظار رأي الفصيل اللبناني وموافقة أخيرة من الإيرانيين.

وتحدثت المصادر أيضاً عن اجتماع في بغداد حضره ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني إلى جانب قادة في الإطار التنسيقي وممثلي فصائل مسلحة موالية لطهران، لمناقشة "أفكار كل فصيل عن الطريقة التي يقترحها لدعم "حزب الله"، حسب موقع الشرق الأوسط.

وأكد قادة فصائل عراقية في 13 يونيو/حزيران، أنها مستعدة للقتال إلى جانب حزب الله في حال اندلاع "حرب أوسع"، وفقاً لمصادر عراقية.

وقالت المصادر إن الاجتماع عقد بعد اتصالات مكثفة بين قادة فصائل عراقية بشأن "الانتقال إلى جبهة لبنان"، ووجد الحرس الثوري أنه "من الضروري الاستماع إلى خططهم ومراقبتها عن كثب".

كما كشفت المصادر أن "الحرس الثوري وافق على حضور الاجتماع بناء على طلب ملح من حزب الله اللبناني بضرورة مراقبة رد الفعل العراقي الذي قد يفتقد إلى الحسابات الدقيقة الآن".