وزارة الدفاع الأمريكية تعلن عن مشروع كبير لتحديث منشآتها في إسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن مشروع كبير لتحديث منشآتها في إسرائيل. وفي قلب هذا المشروع يوجد تحديث قاعدة في جنوب إسرائيل، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للطيران لاستيعاب طائرات التزود بالوقود الجديدة KC-46A Pegasus. ويُنظر إلى هذه الأجهزة، المقرر تسليمها إلى إسرائيل بحلول نهاية عام 2026، على أنها عنصر أساسي في تعزيز قدرة إسرائيل على الضربات بعيدة المدى، وربما ضد أهداف إيرانية.

وتأتي هذه الخطة وسط توترات متزايدة مع إيران وتأتي في أعقاب سلسلة من صفقات الأسلحة الضخمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ومؤخراً، حيث وافقت إدارة بايدن على بيع 50 مقاتلة من طراز إف-15 وذخائر دبابات ومركبات تكتيكية وصواريخ جو-جو بقيمة تزيد على 20 مليار دولار.

ويشير حجم هذه الاستثمارات وطبيعة المعدات المقدمة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لسيناريو صراع محتمل مع إيران. إن تحديث المنشآت العسكرية الأميركية في إسرائيل، والتي يقع بعضها على بعد بضعة كيلومترات فقط من غزة، يعزز هذه الفرضية. ومع ذلك، فإن هذا الحشد العسكري يأتي مع المخاطر.

وخلص تحقيق حديث إلى أن الولايات المتحدة لديها أكثر من 60 قاعدة أو منشأة في 13 دولة في الشرق الأوسط، تعرضت 14 منها على الأقل للهجوم في السنوات الأخيرة. وقد تسببت هذه الهجمات بالفعل في سقوط ضحايا أمريكيين، مما سلط الضوء على مدى ضعف هذه المواقع الأمامية.