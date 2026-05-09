استئناف المحادثات مع لبنان: إسرائيل توضح - انسحاب الجيش الإسرائيلي ليس على جدول الأعمال

ستُفتتح الجولة الثالثة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن،الخميس الوشيك، برئاسة السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر، تأتي هذه الجولة بعد فشل الأمريكيين في عقد قمة ثلاثية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون، في ظل رفض اللبنانيين لقاء رئيس الوزراء.

ووفقًا لمصدر إسرائيلي، "سيحضر هذه المحادثات ممثلون عن الجيش الإسرائيلي وهيئة الأمن القومي، وذلك بهدف مناقشة العمل على اتفاق مستقبلي وتوضح إسرائيل في الوقت الراهن، لا نتحدث عن الانسحاب، فهذا الموضوع ليس مطروحًا على جدول الأعمال حتى يُنزع سلاح حزب الله، ونحن نُصرّ على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".وتابع "لدينا دعم أمريكي لهذه المطالب، ونستمد التشجيع من كلمات وزير الخارجية ماركو روبيو الحازمة بشأن هذا الموضوع هذا الأسبوع عندما دافع عن حق إسرائيل في مهاجمة لبنان بسبب انتهاكات حزب الله".

هذه المرة، ستصل فرق عمل من إسرائيل ولبنان، على أن تتضمن جدول الأعمال: نزع سلاح حزب الله، ومناقشة قضية الحدود، ومطالبة لبنان بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب البلاد. كل هذا يحدث في ظل استمرار انتهاكات حزب الله، وبعد الاغتيال غير المسبوق الذي وقع هذا الأسبوع في بيروت لقائد فيلق رضوان.