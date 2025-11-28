"فرع الإخوان المسلمين": من هي الجماعة الإسلامية التي حاولت إسرائيل اعتقال عناصرها في سوريا؟

في حادثة استثنائية وقعت الليلة واستمرت حتى الصباح (الجمعة) في قرية بيت جن جنوب سوريا، جنود لواء 55 قاموا باغتيال اثنين ، كما قتل خلال الاشتباكات العنيفة عشرة سوريين واصيب خمسة جنود، في حين اعتقل الجيش الإسرائيلي ثلاثة من عناصر التنظيم لم نسمع عنه كثيرًا خلال فترة الحرب. الحديث يدور حول تنظيم "الجماعة الإسلامية"، ورغم أن اسمه لم يتصدر العناوين كثيرًا، إلا أن الجيش الإسرائيلي يعرفه جيدًا. فمن هي منظمة "الجماعة الإسلامية" التي تم القبض على عناصرها الليلة في الحادثة؟

هذه حركة سنية لبنانية أُسست كفرع لحركة "الإخوان المسلمون" في لبنان. الجناح العسكري للحركة تأسس في الثمانينات، ومنذ ذلك الحين يعملون بالتعاون مع التنظيمات المسلحة ضد إسرائيل.

المنظمة تتعاون مع حماس في لبنان وسوريا، ومع حزب الله في لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ التنظيم بمواقع عسكرية في جنوب لبنان وببنى تحتية عسكرية على الحدود السورية-اللبنانية وفي منطقة بيت جن، حيث وقعت الحادثة الليلة الماضية كما ذُكر.

بحوزة جماعة الجَمعية الإسلامية العديد من وسائل القتال وهي تعمل على تجنيد وتحديد موقع المسلحين. المنظمة تُشكّل لاعبًا مهمًا في الساحة الشمالية إذ تقوم بتفعيل القوة كجهة مستقلة خلال الحرب.

كما ذُكر، خلال الحرب لم يبرز اسم التنظيم في العناوين، ومع ذلك هاجم الجيش الإسرائيلي نشطاء وبُنى تحتية للتنظيم عدة مرات في سوريا ولبنان، بما في ذلك الليلة خلال عملية أُصيب فيها سبعة جنود احتياط من لواء المظليين.