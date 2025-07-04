حزب الله يشيع " درع نصر الله " أبو علي خليل ونجله بجنازة مهيبة في الضاحية الجنوبية

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شيع حزب الله الخميس "درع نصر الله" حسين سالم خليل (أبو علي خليل) مرافق حسن نصر الله المعروف، مع نجله مهدي حسين خليل في ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك بعد مقتله خلال غارة إسرائيلية في طهران خلال الحرب بين إسرائيل وايران.

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جاءت مراسم التشييع التي انطلقت من "مجمع الإمام العسكري" حتى روضة جنة الزهراء، بمنطقة الكفاءات، بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والنيابية والاجتماعية وحشد كبير من الأهالي.

ويشار إلى أنه الى جانب أبو علي خليل ونجله مهدي قتل في الغارة بتاريخ 21 حزيران/يونيو مسؤول الوحدة الأمنية في كتائب "سيد الشهداء" في العراق حيدر الموسوي، حيث قتلوا في غارة إسرائيلية على الحدود العراقية الإيرانية.

ويشار الى أن جثماني "درع نصر الله" ونجله وصلت الى بيروت الأربعاء، وذلك بعد أن تشييعهم الثلاثاء في مدينة كربلاء العراقية، المدينة المقدسة بالنسبة للشيعة.