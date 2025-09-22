الشرع يعترف بصوته: "نحن نخشى من إسرائيل"

قد يعجبك أيضًا -

تطرق الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (الإثنين) إلى المفاوضات وقال إن "إسرائيل لا يجب أن تخاف من سوريا، لأنها هي من تنفذ الهجمات في دولتنا". وأضاف الشرع أنه في حال وجود مخاوف، يجب مناقشتها عبر وسطاء إقليميين ودوليين مثل الولايات المتحدة.

كما ذُكر، أشار الرئيس السوري إلى المحادثات بين البلدين، وقال إن "المرحلة الأولى هي اتفاقية أمنية تعيد إسرائيل إلى اتفاقية فصل القوات لعام 1974"، مُدّعيًا أن إسرائيل تُحرز حاليًا تقدمًا على أراضيه"ويجب "أن تعود إلى وضعها السابق". لاحقًا، صرّح الشرع بأنه وصل إلى مرحلة متقدمة في المحادثات، ويأمل أن "تُحفظ سيادة سوريا".

مؤخرًا، اجتمع الكابينت المصغّر لمناقشة الاتفاق مع سوريا. الفجوات بين الجانبين تتعلق، من بين أمور أخرى، بقضية أمن الدروز السوريين في منطقة السويداء، وقضايا أمنية إسرائيلية أخرى. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو حينها إن احتمال أن تتنازل إسرائيل عن المنطقة العازلة في جنوب سوريا هو "مجرد نكتة".