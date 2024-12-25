إصابة قائد لواء مناشيه بالجيش الإسرائيلي جراء انفجار عبوة ناسفة في طولكرم

جاءت هذه الإصابة خلال عملية يقوم بها الجيش الإسرائيلي في منطقة طولكرم خلال هذه الأيام ، واصيب القائد الاسرائيلي بصورة طفيفة في يده

i24NEWS
i24NEWS
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عملية خاصة في طولكرم- ارشيف
عملية خاصة في طولكرم- ارشيفIDF Spokesperson

أعلن الجيش الإسرائيلي الليلة عن إصابة قائد لواء مناشيه أيوب كيوف بيده بصورة طفيفه جراء شظايا انفجار عبوة ناسفة تم تفعيلها تجاه مركبة عسكرية خلال عملية القوات الإسرائيلية في طولكرم بالضفة الغربية.

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ووفقا للبيان تواجد في المركبة العسكرية أيضا قائد فرقة "يهودا والسامرة" ياكي دولف، إضافة الى ذلك فإن باقي الذين تواجدوا في المركبة لم يصابوا بأي أذى، ونقل كيوف لتلقي العلاج الطبي وتم تبليغ عائلته.

ويشار إلى أن العملية التي أصيب بها قائد اللواء بدأت ليلة أمس, وذلك بعد أن بدأت قوات من سرية حاروف، دوفدوفان وشرطة حرس الحدود بالعمل في منطقة طولكرم بناء على توجيهات من الشاباك. أسفرت العملية عن مقتل ستة مسلحين فلسطينيين خلال مواجهات مباشرة وضربات جوية. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من المطلوبين وضبطت عددا من العبوات الناسفة بمساعدة القوات الهندسية.

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