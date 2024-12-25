إصابة قائد لواء مناشيه بالجيش الإسرائيلي جراء انفجار عبوة ناسفة في طولكرم

أعلن الجيش الإسرائيلي الليلة عن إصابة قائد لواء مناشيه أيوب كيوف بيده بصورة طفيفه جراء شظايا انفجار عبوة ناسفة تم تفعيلها تجاه مركبة عسكرية خلال عملية القوات الإسرائيلية في طولكرم بالضفة الغربية.

ووفقا للبيان تواجد في المركبة العسكرية أيضا قائد فرقة "يهودا والسامرة" ياكي دولف، إضافة الى ذلك فإن باقي الذين تواجدوا في المركبة لم يصابوا بأي أذى، ونقل كيوف لتلقي العلاج الطبي وتم تبليغ عائلته.

ويشار إلى أن العملية التي أصيب بها قائد اللواء بدأت ليلة أمس, وذلك بعد أن بدأت قوات من سرية حاروف، دوفدوفان وشرطة حرس الحدود بالعمل في منطقة طولكرم بناء على توجيهات من الشاباك. أسفرت العملية عن مقتل ستة مسلحين فلسطينيين خلال مواجهات مباشرة وضربات جوية. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من المطلوبين وضبطت عددا من العبوات الناسفة بمساعدة القوات الهندسية.