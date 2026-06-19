أنشأ الحرس الثوري الإيراني أنشأ خلايا سرية جديدة في العراق بهدف تنفيذ هجمات ضد دول الخليج التي تستضيف قوات أمريكية، مع تجاوز شبكات الميليشيات القائمة لتجنب الكشف، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء "رويترز" صباح اليوم (الجمعة).

ذكر ثمانية مصادر مطلعة على التفاصيل لوكالة رويترز أن ثلاثة أو أربعة خلايا، كل واحدة منها تتكون من حوالي عشرة مقاتلين عراقيين شيعة نخبة، نفذت ما لا يقل عن سبع هجمات بطائرات بدون طيار من مناطق صحراوية قريبة من مدينتي البصرة والسماوة ضد مواقع في الكويت، السعودية، والإمارات العربية المتحدة بين 20 أبريل و17 مايو.

إنشاء الخلايا العراقية الجديدة، الذي لم يُبلغ عنه في السابق، يعكس تغييراً في تكיקات الحرس الثوري الإيراني، بهدف الحفاظ على قدرة إيران على إبراز قوتها في جميع أنحاء المنطقة، في فترة تضعفت فيها جماعاتها المسلحة بالوكالة بشكل ملحوظ ومواردها العسكرية والاقتصادية آخذة بالنفاد، وذلك بحسب ما أفاد به خمسة من قادة المجموعات المسلحة.