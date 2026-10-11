نتنياهو يتضامن مع السعودية بعد هجوم مطار الرياض: لا بد من مواجهة الإرهاب

أدان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، الهجوم الذي نُسب إلى الحوثيين واستهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، معربًا عن تعازيه لأسر القتلى وتمنياته بالشفاء للمصابين.

وقال نتنياهو في بيان: "أدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع على مطار الملك خالد الدولي، الذي أودى بحياة 12 شخصًا بريئًا وأصاب مئات آخرين". وأضاف: "باسم مواطني إسرائيل، أبعث بتعازيّ العميقة إلى عائلات القتلى، وأتمنى الشفاء الكامل للمصابين".

وشدد نتنياهو على أن "الإرهاب يستهدف الأبرياء ويسعى إلى نشر الخوف وعدم الاستقرار"، داعيًا إلى مواجهته بحزم. وقال إن إسرائيل تتطلع إلى شرق أوسط قوي يقف موحدًا في مواجهة التهديدات، ويحمي شعوبه، ويعمل على بناء مستقبل قائم على الأمن والتعاون والازدهار لجميع دول المنطقة.

هجوم جديد يستهدف مطار الرياض

وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت، السبت، مقتل 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي. ووفقًا للبيانات التي أوردها التقرير، شملت قائمة القتلى أربعة مواطنين سعوديين، ومواطنين اثنين من بنغلادش، ومواطنًا واحدًا من كل من الولايات المتحدة ومصر والأردن وسوريا والسلطة الفلسطينية والسودان.

وأدى الهجوم إلى تعليق العمليات في المطار وإجلاء المسافرين من الموقع، في تطور يعكس اتساع نطاق التهديدات التي تطال المنشآت المدنية السعودية على خلفية استمرار القتال في اليمن.

وفي تطور لاحق، أفادت تقارير سعودية بتعرض مبنى الركاب رقم 4 في مطار الملك خالد لهجوم صاروخي أدى إلى اندلاع حريق. كما أعلن متحدث باسم الجيش السعودي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخًا مجنحًا في منطقة الرياض.

إسرائيل تتابع احتمالات التصعيد مع إيران

بالتوازي مع الهجمات الحوثية على السعودية، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، بأن إسرائيل تستعد لاحتمال أن يأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، تأتي هذه الاستعدادات في ظل استمرار هجمات الحوثيين على السعودية، إلى جانب تقارير استخباراتية تشير إلى أن إيران سرعت خلال الأسابيع الأخيرة جهود إعادة بناء خطوط إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وأشار التقرير إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في منح الإدارة الأمريكية إسرائيل الضوء الأخضر لشن هجوم على إيران، وهو ما قد يؤثر في موعد الانتخابات. لكنه نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن احتمال شن هجوم إسرائيلي قبل الانتخابات منخفض.