تحذير مصري قبل 7 أكتوبر؟.. نتنياهو يرد: "لم ألتقِ ولم أتحدث"

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين) إلى التقارير التي نُشرت في الأيام الأخيرة بشأن التحذيرات التي وردت على ما يبدو من مصر قبل هجوم السابع من أكتوبر. وجاء في منشور نشره: "في الأشهر التي سبقت السابع من أكتوبر، لم يلتقِ رئيس الوزراء نتنياهو ولم يتحدث مع عباس كامل، الذي كان حينها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، ولم تنقل أي جهة استخباراتية إسرائيلية إلى رئيس الوزراء أي تحذير مصري".

نتنياهو تابع: "رئيس الوزراء وجّه بتقديم دعوى تشهير أيضًا بهذا الشأن. إضافة إلى ذلك، من المهم التوضيح: رئيس الوزراء نتنياهو لم يلتقِ أو يتحدث أبدًا مع رئيس استخبارات لدولة أجنبية دون نظرائهم الإسرائيليين".

هاجم رئيس الوزراء كبار مسؤولي جهاز الأمن أثناء الهجوم وهاجم وسائل الإعلام التي تدعي، بحسبه، أنها تحاول حمايتهم: "في الأسابيع الأخيرة تدير وسائل الإعلام اليسارية حملة خسيسة وكاذبة تهدف إلى تحميل كل إخفاقات وجرائم رونين بار في مساء السابع من أكتوبر على عاتق رئيس الوزراء نتنياهو. في ليلة السابع من أكتوبر أجرى رئيس الشاباك رونين بار العديد من المحادثات مع رئيس الأركان حينها هرتسي هليفي ورئيس الاستخبارات العسكرية حليوة، ناقشوا خلالها كل العلامات الدالة. رغم ذلك، قرر رونين بار عدم الاتصال وإبلاغ رئيس الوزراء، عدم تحذير وحدات الطوارئ وقوات الجيش الإسرائيلي في الميدان، عدم إخلاء حفل النوفا - واكتفى بإرسال فريق تيكيلا صغير (وهذا يثبت أنه كان على علم بخطر حقيقي)".

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نتنياهو لخّص: "خلف حملات الدم الكاذبة تقف أيضًا دول وعناصر أجنبية ومعادية، بما في ذلك دول عربية، بهدف إسقاط حكومة اليمين برئاستي واستبدالها بحكومة يسارية-أحزاب عربية برئاسة آيزنكوت ويائير غولان وليبرمان، التي ستنسحب من غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية - وستقيم دولة فلسطينية. هذه هي مسألة الانتخابات: إما يمين، أو فلسطين".

غادي أيزنكوت، رئيس حزب "ييشار!"، علّق على الأمر قائلاً: "نتنياهو فقد السيطرة. كل دقيقة يقضيها في منصبه تشكل خطراً على مواطني إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي. رئيس وزراء الإخفاقات يتصرف وكأنه ممسوس في محاولة للكذب وإخفاء كيف دفعنا إلى أسوأ كوارث إسرائيل. نتنياهو لا يرمش عندما يتعلق الأمر بنشر الأكاذيب السامة ونظريات المؤامرة الخطيرة المتعلقة بالخيانة، في محاولة يائسة لإبعاد المسؤولية عنه والتحريض ضد عائلات الأسرى والناجين من الأسر. بفعل ذلك، هو يمزق إسرائيل من الداخل — بوعي وبتعمد."

"مكتب رئيس الوزراء تلقى تحذيرات وتوصيات باتخاذ إجراءات لإحباط، تجاهلها خلال الأشهر والأسابيع التي سبقت، كما تلقى معلومات استخباراتية في تلك الليلة أيضاً! هو يعرف الحقيقة. هو يعرف أنه مسؤول عن السياسات منذ عشرين عاماً، هو مسؤول عن تقوية حماس، هو مسؤول عن الإخفاق وكارثة 7.10. هو خائف، هو كاذب، وهو بالأساس خطير على دولة إسرائيل. لا يوجد حد لن يتجاوزه من أجل إنقاذ نفسه. نتنياهو في معركة حياته. وسوف يخسر. لجنة التحقيق التي سنقيمها فور تشكيل الحكومة ستصل إلى كشف الحقيقة. أنا أتعهد"، قال أيزنكوت.