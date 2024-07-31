سيرة حياة إسماعيل هنية: الشخصية القيادية رقم 1 في حماس الذي اغتيل بغارة وسط طهران

قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الليلة في شقته في طهران. من عمله في البناء في أشكلون وحتى انتقاله الى قطر- السيرة الشخصية لإحدى أقوى الشخصيات في العالم العربي بالسنوات الأخيرة.

SAID KHATIB / AFP

ولد عام 1962 في مخيم الشاطئ للاجئين في قطاع غزة. ولد والده في قرية الجورة القريبة من عسقلان، وتوفي في طفولته. في شبابه كان يعمل في إسرائيل في مجال القصارة. وفي الثمانينيات، كان ناشطاً في مجلس طلاب الجامعة الإسلامية بغزة، وشغل منصب رئيس المجلس لمدة عامين، وكثيراً ما وقع بحالة صدام خلال هذه الفترة مع محمد دحلان، الذي أصبح فيما بعد أحد قادة حركة فتح.

اعتقل ما بين الأعوان 1989-1992 في سجن كاتسيعوت، وفي نهاية فترة سجنه تم ترحيله إلى جنوب لبنان. وفي عام 1997، وبعد الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين من السجن، تم تعيين هنية رئيساً لمكتبه.

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وتعزز موقفه مع مرور السنين، خاصة بعد اغتيال ياسين في عملية إسرائيلية، وخلال الانتفاضة الثانية، حتى عام 2005 انتخب على رأس قائمة حماس، وفي الانتخابات التي أجريت عام 2006 انتخب كرئيس وزراء السلطة الفلسطينية. وفي 14 كانون الأول (ديسمبر) 2006، جرت محاولة لاغتياله من قبل بعض نشطاء فتح، ولم يصب بأذى، لكن أحد حراسه قُتل وأصيب ابنه.

وبعد نحو ستة أشهر من تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية عام 2007، أعلن أبو مازن إقالة هنية. حماس لم تقبل القرار واستمر هنية في قيادة القطاع حتى خلال العملية الإسرائيلية العسكرية في قطاع غزة في كانون ثاني/ديسمبر 2008. اختبأ هنية طوال فترة القتال وظهر في برنامجين تلفزيونيين معلنًا "غزة لن تنكسر - انتصارنا على الصهاينة قريب".

وكان هنية أحد قادة "صفقة شاليط" عام 2011. وفي شباط /فبراير 2017، تم انتخاب يحيى السنوار في الانتخابات الداخلية زعيما لحركة حماس في غزة. ومنذ ذلك الحين حل هنية مكان خالد مشعل كرئيس للمكتب السياسي للتنظيم وانتقل للعيش في قطر.

وخلال الحرب بعد السابع من أكتوبر، قاد هنية الحرب والمفاوضات مع إسرائيل بشأن صفقات الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي أشهر الحرب التسعة، كان يتنقل بين قطر واسطنبول وبيروت. وعلى الصعيد الشخصي، خلال الأشهر التسعة من القتال، قُتل حفيده الأكبر وحفيدته. في نيسان/أبريل 2024، تم اعتقال شقيقته التي تعيش في تل السبع للاشتباه في علاقتها مع حماس و"التحريض على الإرهاب". وفي ذلك الشهر، قُتل ثلاثة من أبنائه وثلاثة من أحفاده معًا في هجوم للقوات الجوية الإسرائيلية على مخيم الشاطئ للاجئين. وفي 25 يونيو/حزيران، قُتلت إحدى شقيقاته في هجوم على مخيم اللاجئين.

واليوم، كما ذكرنا، قُتل مع حارسه الشخصي في شقته في طهران، بعد وصولهم إلى هناك للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. وقال في فيديو أرشيفي من قناة الجزيرة: "نشعر بثقل مسؤوليتنا تجاه قضية فلسطين، وهي مسؤولية لها تكاليف، ونحن مستعدون لهذه التكاليف. الموت من أجل فلسطين، ومن أجل الله عز وجل، ومن أجل عزة هذا الشعب".