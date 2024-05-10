بن غفير يشير بأصابع الاتهام إلى نفتالي بينيت لموافقته على تصاريح عمل لسكان غزة في عام 2022

يلمح بن غفير إلى أن بينيت يتحمل بعض المسؤولية عن عجز إسرائيل عن منع هجوم 7 أكتوبر التي ارتكبتها حماس، وهو الأمر الذي اعترف به رئيس الوزراء السابق بالفعل في الأسابيع التي تلت الهجوم المفاجئ

i24NEWS
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وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يتحدث قبل اجتماع لحزبه في الكنيست، 18 مارس، 2024.
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يتحدث قبل اجتماع لحزبه في الكنيست، 18 مارس، 2024.Yonatan Sindel/Flash90

وسط سيل من الانتقادات بسبب تغريدة قصيرة ومثيرة للجدل حول الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.

ونشر لقطة شاشة لتغريدة من عام 2022 أعلن فيها بينيت الموافقة على آلاف تصاريح العمل للفلسطينيين في غزة حتى يتمكنوا من العمل في إسرائيل، وكتب بن غفير: "لا تخرج في الشمس يا نفتالي، لديك الكثير من الزبدة على رأسك"، في إشارة واضحة إلى صلع رئيس الوزراء السابق.

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ويلمح بن غفير إلى أن بينيت يتحمل بعض المسؤولية عن عجز إسرائيل عن منع هجوم 7 أكتوبر التي ارتكبتها حماس، وهو الأمر الذي اعترف به رئيس الوزراء السابق بالفعل في الأسابيع التي تلت الهجوم المفاجئ. وجاء منشور بن غفير بعد ساعات من نشر شبكة CNN مقابلة وصف فيها بينيت تغريدة وزير الأمن القومي، أمس الخميس، عن الرئيس بايدن بأنها "طفولية وصبيانية".

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