ترامب: أوافق على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، مضيق هرمز سيفتح فوراً

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (الأربعاء) أنه وافق على اقتراح لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران. في بيانه على شبكة التواصل الاجتماعي TruthSocial أشار إلى أن مضيق هرمز سيفتح فوراً.

على الشبكة الاجتماعية "TruthSocial"، قال الرئيس ترامب: "لقد حققنا وتجاوزنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية في العملية في إيران، وأحرزنا تقدمًا كبيرًا نحو اتفاق سلام نهائي مع إيران وفي الشرق الأوسط". وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لشبكة CNN الأمريكية إن إسرائيل وافقت على الانضمام إلى وقف إطلاق النار المؤقت.

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاقتراح الإيراني، الذي قال ترامب إنه سيناقش خلال الأسبوعين القادمين، يشمل رفع جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران منذ إدارة بوش.

أفاد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن "الولايات المتحدة اضطرت إلى قبول اقتراحنا المكون من 10 نقاط، والذي يشمل: التزام أساسي بعدم الاعتداء، استمرار السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، قبول تخصيب اليورانيوم، رفع جميع العقوبات الأولية والثانوية، إلغاء جميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس المحافظين، تعويضات لإيران، انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من المنطقة ووقف الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك ضد المقاومة الإسلامية في لبنان".

وكالة الأنباء رويترز أفادت أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ستبدأ يوم الجمعة القادم، وستعقد في إسلام آباد عاصمة باكستان. وأوضحت أنه "من الممكن أن تُمدد المحادثات إذا وافق الطرفان على ذلك".