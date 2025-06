عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار لداعش في كنيسة مار الياس على أطرف دمشق

أفادت وسائل إعلامية سورية عن مقتل 30 شخصا وعشرات الإصابات في عملية انتحارية داخل كنيسة على أطراف دمشق، وذكرت التقارير أن انتحاريا فجر نفسه داخل قداس الأحد.وقال الصحافي عطا فرحات من الجولان "وقع الانفجار في كنيسة مار الياس بعد اقتحام انتحاري لقداس في الكنيسة، وإطلاق النار على المصلين وبعدها يقوم بتفجير نفسه داخل الكنيسة"ا"

وأضاف فرحات "إن الهجوم المتطرف يأتي نتيجة التيار الديني المتشدد الذي دخل مع صعود الشرع للحكم، هذه التيارات المتطرفة التي يقول الشرع إنه لا يستطيع السيطرة عليها، رغم أنها أتت معه وكانت داعمة له" وأشار الى قيام هذه التيارات "بالتجول داخل الأحياء المسيحية يدعون خلالها المسيحية لدخول الإسلام" وتابع "اليوم يدفع المسيحيون ثمنا باهضا من دمائهم " في بعض المحافظات وضعت ملصقات على الكنائس ، طالبت المسيحيين بترك سوريا، وطالبوهم بدفع الجزية

