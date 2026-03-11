تقرير: إيران تطوّر تكتيكاتها لمواجهة الضربات الأميركية-الإسرائيلية

قال مسؤولون كبار في جهاز الدفاع الأمريكي إن الجيش الإيراني يعدّل تكتيكاته مع تقدم حملة القصف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك حسبما أفاد تقرير في صحيفة نيويورك تايمز اليوم (الأربعاء). وخلال الأحد عشر يوماً منذ اندلاع الصراع، هاجمت إيران أنظمة دفاع جوي رئيسية ورادارات أمريكية في المنطقة، بحسب مسؤولين في الجيش الأمريكي وخبراء عسكريين.

بينما يركز الجيش على البنية التحتية والأصول العسكرية، هاجمت مجموعات مدعومة من إيران فنادق يقيم فيها جنود أمريكيون. إحدى المجموعات في العراق أطلقت هجومًا بسرب من الطائرات المسيرة على فندق فاخر في أربيل، وذلك نتيجة متابعة الأمريكيين في المنطقة. الهجوم أظهر أن إيران كانت تعلم أن البنتاغون يًسكن جنودًا في الفنادق بالمنطقة، بحسب ما قال مصدر عسكري أمريكي رفيع.

قال هو واثنان من المسؤولين الآخرين إنه يبدو أن إيران قبلت بحقيقة أنها لا تستطيع مجاراة الولايات المتحدة وإسرائيل من حيث قوة النيران فقط. ومع ذلك، بحسب أقوالهم، فإن مجرد بقاءها وصمودها تحت وابل الضربات يسمح للحكومة في طهران بادعاء النصر. ووفقًا للمصادر، يبدو أن الجيش الإيراني يركز على ما يعتبره نقاط ضعف أمريكية: الاعتراضات وأنظمة الدفاع الجوي المصممة لحماية الجنود والأصول في المنطقة.

حتى الآن قُتل سبعة جنود أمريكيين منذ بدء العملية، وأصيب 140 آخرون، بحسب ما أفاد البنتاغون. من بين هؤلاء، عاد 108 إلى الخدمة.