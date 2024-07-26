أول دولة من مجموعة السبع: إيطاليا تعين سفيرا لها في سوريا

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، إن إيطاليا قررت تعيين سفيرا لها في سوريا، ما يجعلها أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.وقال تاياني: "كلف بوريل دائرة العمل الخارجي الأوروبي بدراسة ما يمكن القيام به"، مضيفاً أن تعيين سفير جديد "يتماشى مع الرسالة التي أرسلناها إلى بوريل... لتسليط الضوء على سوريا".

وتم الإعلان عن تعيين المبعوث الخاص حالياً لوزارة الخارجية إلى سوريا ستيفانو رافاجنان سفيراً لدى دمشق، وقال تاياني إن من المقرر أن يتولى منصبه قريباً.

وكانت إيطاليا قد استدعت جميع الموظفين من سفارتها بدمشق في العام 2012 وعلقت النشاط الدبلوماسي في سوريا؛ احتجاجاً على ما وصفه آنذاك بـ"العنف غير المقبول" من حكومة الرئيس بشار الأسد ضد السوريين.

ومن جهته ااستعاد الأسد السيطرة على معظم سوريا، بعد أن ساعدته إيران وروسيا على هزيمة جماعات من المعارضة المسلحة تحركت ضده قبل 13 عاماً ما أدى إلى حرب راح ضحيتها مئات الآلاف ودفعت ملايين من اللاجئين صوب أوروبا.

وكانت إيطاليا وسبع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، قد أرسلت الأسبوع المنصرم، رسالة إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل تطلب أن يلعب التكتل دورا أكثر فاعلية في سوريا، وتسعى إيطاليا إلى إبرام اتفاق لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، انطلاقاً من اتفاق ترسيم الحدود البحرية التاريخي، الذي وُقع في عام 2022.

وجاء في الرسالة: "لا يزال السوريون يغادرون بأعداد كبيرة، مما يزيد من الضغوط على الدول المجاورة، في فترة يتصاعد فيها التوتر في المنطقة، مما ينذر بخطر موجات جديدة من اللاجئين".

وإلى جانب إيطاليا، وقعت النمسا وقبرص والتشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا على الرسالة. وعبرت عن أسفها إزاء "الوضع الإنساني" في البلاد الذي "زاد تدهوراً" في ظل بلوغ اقتصادها "حالة يرثى لها".

هناك 6 سفارات لدول في الاتحاد الأوروبي مفتوحة في الوقت الحالي بدمشق، وهي سفارات رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص والتشيك والمجر. ولم تقدم باقي دول مجموعة السبع بعد، وهي الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا، على خطوة إعادة تعيين سفراء لها في سوريا.