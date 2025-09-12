الولايات المتحدة تشكك في اتفاق الوكالة الذرية مع طهران، وتتوعّد بالمحاسبة

قد يعجبك أيضًا -

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن "تنتظر التفاصيل"، مشدد على أن "المطلوب هو كلام مسنود بالخطوات الملموسة من قبل إيران وليس التحركات المسرحية". وتطالب واشنطن طهران باتخاذ خطوات عدة تبدأ بالتعاون الكامل مع الوكالة الذرية والتجاوب مع المطالب التي وردت في تقرير الوكالة الصادر في يونيو/حزيران المنصرم، فضلا عن التخلّي عن كميات اليورانيوم المخصّب لديها (تملك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة).

يأتي هذا بعد إعلان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي التوصّل إلى اتفاق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في القاهرة، وتوقيع اتفاقية تعيد عمل المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية الإيرانية.

وفي السياق تطالب كل من أميركا والوكالة الدولية إيران بالكشف عن النشاطات السابقة، التي تؤكّد أنها قامت بأعمال البحث والتخصيب المخصصة للإنتاج العسكري وليس المدني. ومن المرجح أن الأسابيع الوشيكىة ستشكل مفترقاً للعلاقات بين طهران من جهة، والأوربيين والأميركيين من جهة أخرى. إذ يلوّح الأوروبيون بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران إن لم تتجاوب مع مطالبهم ومطالب الوكالة الذرية.

فيما يرى الأميركيون أن "امتناع طهران منذ زمن طويل عن الالتزام بواجباتها في الشأن النووي هو ما دفع، مجموعة الثلاث، أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم من الولايات المتحدة إلى إعادة فرض هذه العقوبات".