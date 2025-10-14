"طلب تسليم الأسد" :أهم الملفات التي سيناقشها الشرع بأول زيارة له إلى موسكو

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) يوم الثلاثاء أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الأربعاء، في أول زيارة له إلى روسيا منذ الإطاحة بحليف موسكو الرئيس بشار الأسد على يد قوات معارضة بقيادة الشرع العام الماضي.

وقالت الوكالة، نقلًا عن المكتب الإعلامي للرئاسة السورية، إن الزعيمين سيناقشان التطورات الإقليمية والدولية وسبل التعاون بين سوريا وروسيا.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أفادت قناة "سوريا تي في" الموالية للحكومة، ومصدر مطّلع على الموضوع، بأن الشرع سيزور روسيا الأربعاء رغم تأجيل القمة العربية التي كان من المقرر أن يحضرها هناك.

وأضاف مصدر رسمي سوري أن الرئيس الشرع سيجري مباحثات حول استمرار وجود القاعدتين الروسيتين البحرية في طرطوس والجوية في حميميم، كما سيقدّم طلبًا رسميًا لتسليم بشار الأسد — الحليف السابق لروسيا — من أجل محاكمته بتهم تتعلق بجرائم ضد السوريين.