مسؤول أمريكي : "ويتكوف عاد مصدوما من غزة.. توجهنا للدول العربية لايجاد حل "

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية اليوم (الثلاثاء) في حديث مع الصحافيين إن "الرئيس يريد ألا تبقى حماس في السلطة في غزة. ونظر ترامب إلى القطاع فرأى أنه موقع دمار كامل، لقد فهم ذلك". سوف يستغرق الأمر ما بين 10 إلى 15 عامًا لاستعادة غزة، وكان الرئيس يبحث عن حل واقعي حتى يتمكن الناس من العيش حياة طبيعية في غزة.

وقال أيضاً إن "ويتكوف عاد من الزيارة إلى غزة مصدوماً. لا توجد إمكانية للعيش هناك. توجهنا إلى الدول العربية للعمل وإيجاد حل لمن هم هناك. الولايات المتحدة لن تجد حلاً لهذا الأمر وحدها – نحتاج إلى التعاون حتى يتمكنوا من العيش بكرامة”، وأضاف: “سنقوم بتصحيح وإلغاء العديد من قرارات إدارة بايدن في الشرق الأوسط"

وعن اللقاء بين نتنياهو وترامب في واشنطن، قال إن الاثنين سيناقشان سبل مواصلة صفقة المختطفين إلى المرحلة الثانية وكذلك التطبيع.

في غضون ذلك، قال مصدر آخر في الإدارة الأميركية لرويترز إنه "من المتوقع أن يوقع ترامب أمرا رئاسيا يعيد الضغط الأقصى على إيران. الأمر يهدف إلى حرمان البلاد من كل السبل للحصول على أسلحة نووية والإضرار بالتأثيرات الشريرة لايران" وأضاف أيضًا أن "الأمر يأمر بتطبيق أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على إيران، بما في ذلك العقوبات الجديدة وآليات التنفيذ. وسيقوم وزير الخارجية الأمريكي بتعديل أو إلغاء الإعفاءات من العقوبات الحالية والتعاون مع وزارة المالية لتنفيذ خطة تهدف إلى لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر".