التطبيع الإسرائيلي السعودي|نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي:"الكرة في ملعب السعودية"

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قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، شارين هاسكل، في مقابلة مع صحيفة "جيروزالم بوست"، اليوم الجمعة، إنه "على السعودية أن تقرر ما إذا كانت تريد الانضمام إلى دائرة الدول العربية التي تُطبّع علاقاتها مع إسرائيل، أو البقاء في صف القضية الفلسطينية"، مشيرة إلى أنه "لم تُنفّذ الرياض عرض الدولة الفلسطينية الذي عُرض عليها مرارًا"

وأكدت شارين هاسكل على أن "هاجس السعوديين ليس السيادة الفلسطينية، بل تدمير إسرائيل". ودعت الرياض إلى السير على خطى مصر والأردن والإمارات والبحرين، التي اتخذت هذا الخيار بالفعل.

وعندما سُئلت عن إمكانية التطبيع دون الاعتراف بـ"الدولة الفلسطينية"، لم تُخفِ قناعتها، قائلة "أعتقد حقًا أن ذلك ممكن". كما أدانت القمم الدبلوماسية، مثل تلك المُخطط لها بين فرنسا والسعودية، ووصفتها بأنها مجرد دعاية دعائية فارغة قد تُشجع حماس بدلًا من حل الصراع. يؤكد هذا الموقف على تحول استراتيجي من جانب إسرائيل، التي تتصور تحالفًا إقليميًا أوسع دون التضحية برفضها الاعتراف بـ"الدولة الفلسطينية مستقبلية". ومع ذلك، فإن الرياض، الثابتة في التزامها بمبادرة السلام العربية لعام 2002، أكدت مجددًا أن أي تطبيع سيعتمد على إنشاء "دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

وأدت الحرب في غزة والنكسات الدبلوماسية إلى تعليق المفاوضات الجارية. وعلى الرغم من التعاون وراء الكواليس مع إسرائيل في مجال الاستخبارات والمصالح المشتركة ضد إيران، فإن الاستئناف الرسمي للحوار لا يزال معلقًا حتى يتم تحقيق تقدم ملموس للفلسطينيين.

يمثل تصريح هاسكل نقطة تحول: إذ تقدم إسرائيل الآن للسعوديين خيارًا واضحًا، متحدية بذلك مركزية المشروع السياسي الفلسطيني. والمعضلة المطروحة هي: الانضمام إلى النظام الإقليمي الناشئ أو البقاء على هامش التاريخ الدبلوماسي في الشرق الأوسط.