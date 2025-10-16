الحوثيون يعلنون مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء محمد عبد الكريم الغماري

أعلن الحوثيون اليوم (الخميس) أن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس أركان جماعة الحوثي، قُتل بعد إصابته في الغارة الإسرائيلية ضمن العملية الإسرائيلية، والتي هاجم فيها الجيش الإسرائيلي واغتال عددا من القياديين اليمنيين في أغسطس\أب الماضي.

وقالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في بيانها إن الغماري "استشهد أثناء أداء واجبه الجهادي"، مشيرة إلى أنه أصيب بجروح بالغة في الهجوم الذي نفذ ضمن العملية الإسرائيلية بتاريخ 28 أغسطس، والتي أسفرت أيضًا عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد الرهوي وأعضاء آخرين في حكومته.

وأضاف البيان أن نجل الغماري البالغ من العمر 13 عامًا وعددًا من مرافقيه قُتلوا معه، مهددين بأن "إسرائيل ستدفع ثمن جرائمها".وكان الغماري قد نجا في يونيو\حزيران من محاولة اغتيال أثناء حضوره اجتماعًا لمضغ القات في صنعاء، لكنه اختفى عن الأنظار منذ ذلك الحين.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن الغارة في نهاية أغسطس نُفذت بعد وصول معلومات استخباراتية دقيقة إلى شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، تفيد بعقد قيادات حوثية اجتماعًا لمتابعة خطاب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وتمكنت مقاتلات إسرائيلية، وفق التقرير، من الوصول سرًا إلى الأجواء اليمنية بفضل خطة تمويه معقدة، قبل أن تشن غارة مركزة على المبنى الذي اجتمع فيه أكثر من عشرة من كبار القادة العسكريين والسياسيين للحوثيين. وأكدت المصادر أن عبد الملك الحوثي لم يكن من بين المستهدفين في الهجوم.