مسؤول أمريكي كبير يقول لـ i24NEWS: "متشجعون من نتائج المحادثات بين ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني"

أعلنت الولايات المتحدة وإيران انتهاء الجولة الرابعة من المحادثات النووية مساء اليوم (الأحد). وقال مسؤول أميركي كبير لـi24NEWS إن الولايات المتحدة "تشعر بالتفاؤل إزاء نتائج المحادثات بين ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني".

قال وزير الخارجية العماني إن الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة تضمنت "أفكارا مفيدة ومبتكرة" تعكس الرغبة المشتركة في التوصل إلى اتفاق "مشرف". وأضاف أن "الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستجري بعد التشاور بين الجانبين مع قياداتهما".

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "المحادثات مع الولايات المتحدة كانت أكثر جدية مقارنة بالجولات السابقة". وأضاف أنه "للأسف، يُقدم كبار المسؤولين الأمريكيين، وخاصةً في وسائل الإعلام والمجال العام، مواقف متناقضة. وهذا السلوك لا يُسهم في عملية التفاوض فحسب، بل يُضرّ بها أيضًا. وكانت هذه إحدى القضايا الرئيسية في مناقشات اليوم. لطالما كانت إيران مُتسقة ودقيقة في التعبير عن مواقفها، وتجنّبت التصريحات المتناقضة؛ ولذلك نتوقع من الجانب الأمريكي أن يتصرف بالمثل".

وأضاف عراقجي :"كانت محادثات اليوم مفيدة، ونأمل أن نرى تراجعًا في مثل هذه السلوكيات مستقبلًا. إذا تكررت، فسنضطر للرد وفقًا لذلك. يبدو أن الجانبين قد تقاربا قليلًا، وأصبح لديهما فهم أفضل لمخاوف الطرف الآخر" وتابع :"من الطبيعي أن تزداد المحادثات صعوبةً مع تعمقنا في مناقشة التفاصيل، ولكن رغم ذلك، تضمنت جولة المحادثات نقاشاتٍ مفيدةً للغاية. أعتقد أن الجولة القادمة من المحادثات ستُعقد الأسبوع المقبل".

يذكر أن مصدرا مقربا من ستيف ويتكوف صرح لـi24NEWS أمس أنه "إذا لم يحدث تقدم غدا، كما صرح ترامب عدة مرات في الماضي، فإن الخيار العسكري موجود - وقد تستخدمه واشنطن كأداة للمساومة".

عُقدت الجولة الأخيرة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في 26 أبريل/نيسان. وبحسب التقارير، جرت المحادثات في هذه الجولة في أجواء جادة، وأسفرت عن إشارات إيجابية من طهران، التي أعربت عن استعدادها للمضي قدمًا في المحادثات بشأن مشروعها النووي.