البعثة الأميركية في دمشق تلغي مؤتمرها الصحافي لأسباب أمنية

أعلنت السفارة الأميركية لدى دمشق إلغاء مؤتمر صحافي كان من المقرر أن تعقده مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف "لأسباب أمنية"، وفق ما أفادت متحدثة للصحافيين. فيما قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن"الوفد الأميركي أجرى أيضا محادثات مباشرة مع المجتمع المدني السوري وناشطين وأفراد من الطوائف المختلفة، وناقش القضايا المتعلقة بمصير صحفي مفقود ومواطنين أميركيين اختفوا في عهد نظام الأسد"

وقالت رنا حسن من طاقم السفارة في دمشق: "للأسف.. تم إلغاء المؤتمر الصحافي لأسباب أمنية"، من دون أن تحدد ماهيتها.

يأتي ذلك فيما كان من المقرر أن تتحدث ليف للصحافيين في أحد فنادق العاصمة السورية بعد عقدها والوفد المرافق لها سلسلة لقاءات.

ورداً على سؤال عما إذا التقى الوفد قائد "إدارة العمليات العسكرية"، أحمد الشرع، أجابت: "لا أعرف".في حين كشف مصدر في الإدارة السورية أن الشرع عقد لقاء إيجابياً مع الوفد الدبلوماسي الأميركي برئاسة ليف، حسب فرانس برس.

بدوره أكد مسؤول أميركي كبير أن لقاء الوفد مع الشرع كان جيداً ومفيداً، وفقاً لأكسيوس.