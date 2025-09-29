دول الـE3 أعلنت: "الإيرانيون لم يتركوا لنا خياراً"

صرّحت دول الـ E3 - ألمانيا، فرنسا وبريطانيا - مساء اليوم (الإثنين) عن إعادة تفعيل آلية "سناب باك" ضد إيران. وجاء في البيان المشترك: "إيران انتهكت التزاماتها مراراً وتكراراً. لم يكن أمام الـ E3 خيار سوى تفعيل عملية السناب باك. كلنا نشترك في الهدف الأساسي وهو منع إيران من الحصول على سلاح نووي". وفي مواصلة بيانهم، دعوا إيران وجميع الدول إلى الالتزام الكامل بقرارات الأمم المتحدة، وقالوا إنهم "يدعون إيران إلى تجنّب أي تصعيد والامتثال لجميع التزاماتها".

كما هو معروف، أفادت رويترز أمس أن الزعماء الدينيين في إيران يواجهون "أزمة وجودية" على خلفية الجمود في الملف النووي. وذكرت الوكالة نقلاً عن مصدر أن المؤسسة الدينية "عالقة بين المطرقة والسندان، ووجود الجمهورية الإسلامية في خطر"، وأضاف: "شعبنا لا يستطيع تحمل المزيد من الضغط الاقتصادي أو حرب أخرى."

لهذه الضغوط تضاف مخاوف بسبب الخشية من استئناف الهجمات الإسرائيلية في الدولة، من بين أمور أخرى على منشآت النووية في الدولة، وفشل المحادثات، هكذا أفاد مصدر آخر للوكالة.

من ناحية أخرى، نقل مصدر لوكالة رويترز أن بعض صناع القرار في إيران يعتقدون أن الحفاظ على الوضع الراهن، دون حرب، دون اتفاق واستمرار المحادثات - هو "الخيار الأفضل"، دون تقديم المزيد من التنازلات.

نُذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر يوم الجمعة إعادة تفعيل آلية "سناب باك" ضد إيران اعتبارًا من ليلة الغد، وذلك بعد أن لم تُظهر استعدادًا لتقديم إجراء جدي لوقف العقوبات، بحسب ممثل بريطانيا في المجلس.

قادت روسيا والصين اقتراحاً لتأجيل تنفيذ العقوبات لمدة ستة أشهر، لكن الاقتراح سقط بعد أن لم يحصل على أغلبية في مجلس الأمن. أشار ممثل بريطانيا إلى أن أكثر من ثلاثة أشهر مرت منذ كان هناك وصول إلى المواقع التي تضررت. بالإضافة إلى ذلك، لم تنشر إيران تقارير حول مواقعها النووية أو حول حالة مخزون اليورانيوم لديها. بالإضافة إلى ذلك، رد المرشد الأعلى علي خامنئي هذا الأسبوع ورفض محادثات النووي.

العقوبات، التي تم تجميدها عقب اتفاق النووي في عام 2015 خلال ولاية رئيس الولايات المتحدة السابق باراك أوباما، تشمل حظر أسلحة تقليدية من قبل الأمم المتحدة، قيودًا على الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، حظر تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، تجميد الأصول العالمية، وحظر السفر على أفراد وكيانات إيرانية. بالإضافة إلى ذلك، ستضر العقوبات أيضًا الصناعة النفطية المركزية في طهران، وقطاعي النقل والشحن، والقطاع المالي والمصرفي.

بعد التصويت، ردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بغضب: "الولايات المتحدة خانت الدبلوماسية، لكن دول الـE3 (ألمانيا، فرنسا وبريطانيا) دفنتها. نحن ندعو رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إعلان قرار اليوم غير قانوني وندعو الأمين العام لتجنب إعادة فرض العقوبات. الـE3 والولايات المتحدة تتحملان المسؤولية الكاملة عن العواقب الخطيرة للقرار". وفي الوقت نفسه، أعلن ممثلون عن تلك الدول أنهم لا يستبعدون رفع العقوبات لاحقًا في حال التوصل إلى تفاهمات بين الأطراف.