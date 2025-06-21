الرئيس التركي لوزير خارجية إيران: "استئناف المفاوضات هو الحل الوحيد للصراع"

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إن "استئناف المفاوضات هو الحل الوحيد للصراع"، وتابع إن "استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، هو السبيل الوحيد لحل الخلاف" بينهما، وإنهاء الصراع مع إسرائيل.

ومن جهتها قالت الرئاسة التركية، في بيان، إن أردوغان أكد، خلال لقائه عراقجي على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بمدينة إسطنبول، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية على إيران.وأضافت، أن تركيا مستعدة للعب دور الوسيط للمساعدة في استئناف المحادثات النووية، مشددة على ضرورة "اتخاذ خطوات في أسرع وقت ممكن لبدء المسار الدبلوماسي من خلال محادثات فنية ومحادثات على مستوى قادة إيران والولايات المتحدة".